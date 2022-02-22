Что происходит на острове, где живут аборигены

В Бенгальском заливе расположен самый необычный и один из самых опасных в мире островов. Дело в том, что это — единственное место на Земле, где живут аборигены, отвергающие общение с представителями других цивилизаций. Несмотря на то, что людей туда нелегально могут доставить рыбаки, власти запрещают даже попытки попасть на этот остров. Официально остров Северный Сентинел управляется Индией. В материале “Рамблера” — о том, что происходит на острове, где до сих пор живут аборигены, отрезанные от цивилизованного мира.

Фото: Wikipedia.org Wikipedia.org

Сентинельский остров

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Остров, на котором проживают аборигены, входит в территорию Андаманских и Никобарских островов с 1947 года и является землей, подконтрольной Индии. Однако по факту она не принадлежит никому, так как там живут люди, которые не пускают к себе никого.

Сентинельский остров занимает площадь в 60 квадратных километров — почти столько же, сколько и подмосковный город Балашиха. Весь он покрыт тропическими лесами с экзотическими растениями и фруктами. Также там живут тропические животные и насекомые. Эти острова славятся своими белоснежными пляжами и коралловыми рифами. На соседние участки суши туристы приезжают ради отдыха на побережье и дайвинга. Однако на Сентинельский остров едут за экстремальным времяпрепровождением из-за населения этого острова, которое не подпускает к себе никого.

Попытки познакомиться с сентинельцами

Точная численность этого племени неизвестна. По разным данным, на острове проживает от 15 до 500 человек. По понятным причинам, подсчитать численность сентинельцев до сих пор невозможно. В 2001 году на остров проводилась перепись, которая велась на расстоянии, поэтому подсчеты были сделаны с погрешностями. Тогда сотрудники насчитали 39 человек, среди которых были 21 мужчина и 18 женщин.

В середине прошлого века антропологи регулярно пытались зайти на остров для знакомства с сентинельцами, но все попытки были неудачными. Они либо пытались сбить вертолеты стрелами, либо нападали на лодки. В 2018 году остров пытался посетить американский христианский миссионер Джон Аллен Чау. Его нелегально доставили туда рыбаки. Сначала он оставил племени подарки и уехал, а потом вернулся вновь для того, чтобы обратить их в христианство. Точно неизвестно, что случилось с проповедником, но рыбаки говорили, как видели сентинельцев, несущих тело. Правительство Индии не смогло найти останки проповедника, так как риск столкновения племени и поисковой группы был очень высок.

Однако были и успешные попытки дружественного обращения с сентинельцами. Индийский антрополог Трилокнатх Пандит в 1991 году установил контакт с аборигенами. Перед этим он регулярно с 1967 году привозил на остров подарки. Однако к другим дружественным контактам и интеграции племени в современную цивилизацию это не привело.

Чем занимаются аборигены

Образ жизни сентинельцев можно описать как “охотники-собиратели”. Известно, что они собирают растения, дикоросы, а также ловят рыбу и моллюсков. Из растений они лишь могут изготавливать каноэ для рыбной ловли, а также плетут корзины для перевозки вещей. Также известно, что аборигены используют кухонную утварь, которую им давали в качестве подношений антропологи, пытавшиеся установить с ними контакт.

Сентинельцы живут в небольших хижинах, в которых помещается по 3-4 человека вместе с вещами. Она представляет собой доски деревьев без стен и пола, но с навесом из листьев.