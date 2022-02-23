Пять мест для охотников за паранормальным

Паранормальный туризм – это самая настоящая ниша. Ради встречи с призраками и полтергейстами люди готовы ехать на край света. “Рамблер” расскажет о пяти локациях, куда туристы отправляются чаще всего в надежде обрести незабываемые впечатления.

Фото: @caitsullyd @caitsullyd

Дом Лиззи Борден

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4 августа 1892 года в городе Фолл-Ривер (США) произошло двойное убийство: неизвестный напал на супругов Эбби и Эндрю Борденов. В преступлении обвинили Лиззи – дочь мистера Бордена. Но несмотря на все улики, ее оправдали.

Почти сто лет спустя дом Лиззи Борден превратился в отель. Кроме сувениров (например, фигурки Лиззи с топором в руках) хозяева дома предлагают посетить квест-комнату, викторианский ужин, отправиться на тематическую экскурсию, которая проходит прямо в здании, или попробовать свои силы в охоте за привидениями в подвале отеля.

Отель “Рузвельт”

Он известен тем, что в нем обитает дух Мэрилин Монро. “Рузвельт” открыл свои двери в 1927 году. Именно там проходила самая первая церемония вручения премии Оскар (1929). Будущая звезда кино поселилась в одном из номеров отеля в 1940-х годах. В общей сложности, Мэрилин прожила там около двух лет. Старый бассейн на территории послужил местом первой фотосессии Монро для обложки одного модного журнала.

@thehollywoodroosevelt

Когда Монро не стало, несколько гостей и сотрудников “Рузвельта” стали рассказывать, что видели призрак звездной блондинки. Например, одна сотрудница увидела отражение актрисы в зеркале, которое когда-то было в номере Монро. Она оглядела комнату и увидела, что она одна. Кстати, с тех пор отель уже был отремонтирован, а один из номеров посвятили голливудской звезде. Marilyn Monroe Suite — это комната в стиле лофт с винтажной мебелью и балконом с видом на тот самый бассейн.

Приют “Роллинг-Хиллз”

Приют основан в 1827 году. Изначально он был общежитием для рабочих окрестных ферм. Но совсем скоро здание превратилось в убежище для тех, кто остался на обочине жизни. Жителей называли сокамерниками (независимо от того, почему они там оказались). Те, кто был трудоспособен, работали на ферме, и многие действительно строили и производили товары на продажу, чтобы компенсировать некоторые расходы на проживание. Разведение свиней, ломовых лошадей, кур и уток, выращивание овощных и фруктовых культур, консервирование варенья, желе, мяса – то, чем занимались “постояльцы”. При приюте была пекарня и даже мастерская по дереву, где изготавливались гробы (для использования по мере необходимости и для продажи в местные морги).

@hauntedhistorytrailofnys

На территории приюта хоронили вдов и сирот, душевнобольных и невостребованных умерших. Неудивительно, что считается, будто в этом месте очень легко встретить какого-нибудь жуткого призрака или полтергейста.

Здесь для охоты за привидениями вам даже выдадут необходимые инструменты, чтобы фиксировать любую паранормальную активность.

Отель “Полумесяц”

В нашей подборке будет еще один отель, он находится в штате Арканзас (США). По легенде, в его стенах заточен самый очаровательный призрак – кот Моррис. За все время существования этого отеля на вершине горы было много других кошек, которые гуляли по его коридорам – с момента его торжественного открытия 1 мая 1886 года. Рыжий полосатый кот Моррис вошел в вестибюль здания только в 1973 году, согласно записям администратора. Да так там и остался. Моррис прожил в “Полумесяце” 21 год. Этот кот стал неотъемлемой частью отеля, и в какой-то момент его решили называть “генеральным менеджером”.

Чтобы еще раз доказать искренние чувства местных жителей к “иконе гостеприимства”, когда Моррис умер, более 300 человек посетили церемонию прощания, состоявшуюся в отеле. За его поминками последовало погребение на территории отеля.

Впоследствии постояльцы отеля часто сообщали, что когда они сидели в вестибюле возле памятника Моррису, то чувствовали, словно кошка трется об их ноги. Несколько исследователей паранормальных явлений смогли зафиксировать на аудио уютное мурчание (хотя котов поблизости не было).

Сейчас “Полумесяц” охраняет кот Джаспер.

@crescent1886

Город Пойнт-Плезант

Опытные охотники за привидениями знают: хотите увидеть нечто совершенно невероятное – отправляйтесь в этого городок в Западной Вирджинии. Согласно легенде, в 1960-х годах Пойнт-Плезант терроризировало двухметровое существо, известное как Человек-мотылек. Говорят, что он появился на заброшенной фабрике по производству тротила. Гигантский мотылек пугал до полусмерти парочки, решившие уединиться в своих машинах подальше от любопытных глаз.

Сейчас в Пойнт-Плезант находится единственный в мире музей Человека-мотылька, а прямо у его дверей проходит ежегодный тематический фестиваль.