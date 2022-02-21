«Северное кладбище Атлантики», где лошадей больше, чем людей

Сейбл (Sable) в переводе с английского значит «траурный», с французского — «песок». Оба слова по-своему описывают это место — вытянутые песчаные берега с трагической судьбой. Размеры острова Сейбл — 42 км в длину и 1, 5 км в ширину. Несмотря на протяженность и отличительную форму, остров — настоящая загадка навигации: Сейбл славится тем, что корабли регулярно и непреднамеренно проплывают его мимо. А те, кто доплывают до острова, остаются у его берегов навсегда. Мистическое расположение в сочетании с частными туманами, мощными и внезапными штормами и ураганами дало места необычное название — «Северное кладбище Атлантики»

1/7 Остров Сейбл — небольшой остров в виде полумесяца, расположенный в 300 км к юго-востоку от Галифакса, провинция Новая Шотландия, Канада. Фото: @idgardphoto Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Он известен как «Северное кладбище»: у его берегов зарегистрировано как минимум 350 кораблекрушений. Фото: @bretonair 3/7 Первый случай произошел в 1583 году: корабль «Восторг» потонул с матросами. Те, кто выживал, замерзали зимой — климат на острове несладкий. Фото: Brinton Photography/pc.gc.ca 4/7 В 1873 году на обоих концах Сейбла поставили маятники, что сократило количество трагедий. Фото: @channingmcrae Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 На 2016 год на острове обитало более 550 диких лошадей. Фото: @sableislandwildhorses 6/7 Их предки — лошади, конфискованные во время депортации французских поселенцев из атлантических провинций Канады в XVIII веке. Фото: @acorn_art_photography 7/7 Постоянного человеческого населения здесь нет. Летом сюда приезжают исследователи для метеорологических и натуралистических наблюдений. Фото: Paul Gierszewski/wikimedia.org

Остров Сейбл — небольшой остров в виде полумесяца, расположенный в 300 км к юго-востоку от Галифакса, провинция Новая Шотландия, Канада. Он известен двумя вещами — затонувшими у берегов кораблями и дикими лошадьми.

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Корабли

Остров Сейбл известен как «Северное кладбище»: у его берегов зарегистрировано как минимум 350 кораблекрушений. Первый известный случай произошел в 1583 году: английский корабль «Восторг» потонул вместе с матросами. Те несчастные, кто выживал, замерзали зимой — климат на острове несладкий. В 1873 году на обоих концах Сейбла поставили маятники, что сократило количество кораблекрушений. Последняя катастрофа у берегов случилась в 1947 году, однако вся команда судна Manhasset была спасена. Из-за постоянных кораблекрушений вокруг острова разбросаны обломки и щепки. Волны, усиливающиеся из-за формы острова, со временем их вымывают.

Лошади

На 2016 год на острове обитало более 550 диких лошадей. Предки животных — лошади, конфискованные во время массовой депортации французских поселенцев из атлантических провинций Канады в XVIII веке. Лошади так долго жили в изоляции, что на острове появился местный вид — сейблские пони. Они меньше обыкновенных диких лошадей и обычно имеют темный окрас.

Часть лошадей вывозили с острова для сезонной работы на шахтах. В XX веке зоозащитники забили тревогу: из-за такой практики популяция уникального вида начала сокращаться. В 1960 году правительство Канады предоставило лошадям и пони полную защиту от человека. Лошади вымирают не только из-за человеческого фактора: около 1% погибает каждый год из-за переохлаждения и недостатка пропитания.