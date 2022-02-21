Далеко и надолго: в какую страну захочется вернуться

Лучшее, что можно привезти с собой из путешествия, — это классные истории о приключениях и воспоминания на всю жизнь.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Кто-то каждый раз выбирает новую страну и за короткое время старается увидеть максимум, а кому-то нравится возвращаться в любимые места, по которым так долго скучал. Кстати, это вовсе не значит, что впечатления окажутся аналогичны «первому пришествию».

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Обстоятельства меняются непрерывно и даже стремительно, и вот уже на месте привычного ресторанчика расположился бар с музыкой и танцами до утра, а вместо длинной косы, уходящей далеко в море, ровная береговая линия, потому что сильный шторм изменил рельеф морского дна.

Рассказываем, в какие страны можно поехать впервые и влюбиться навсегда, какие страны меняются при каждом новом посещении и что необычного, странного, милого, ошеломляющего можно увидеть в путешествии. Именно эти места выбрал известный журналист Алекс Дубас для первых выпусков подкаста «На все четыре стороны», а помогают ему опытные путешественники и экспаты, чтобы слушатели могли узнать больше важных подробностей и неожиданных деталей, известных только местным.

Сингапур

Небоскребы из стекла и бетона, устремленные ввысь, жаркий асфальт, спешащие по своим делам люди, дорогое примерно все — таким представляется Сингапур тем, кто там никогда не был. Но как же сильно они ошибаются!

Этот город-государство, удобно расположившийся на островах неподалеку от Малайзии и Индонезии, вовсе не похож на каменные джунгли. Сингапур буквально утопает в зелени садов и парков, добившись идеального баланса между урбанизацией и близостью к природе.

Ошибочно полагать, что живут здесь исключительно акулы бизнеса и миллионеры, сюда приезжают предприниматели из разных стран, чтобы запустить свои проекты, и добиваются успеха. В Сингапур стоит попасть не только за тем, чтобы почувствовать кипучую энергию и воодушевиться на покорение новых вершин. Люди в этой стране успевают и работать, и наслаждаться жизнью.

Знакомство с городом можно начать с посещения знаменитых Садов у Залива. Обязательно запланируйте посещение этнических кварталов, не забудьте попробовать суп лакса, чили-краба, кофе со сгущенкой и, конечно, «Сингапурский слинг».

Монако

Говоря о Монако, большинство думает прежде всего о роскоши. Действительно, здесь казино, дорогие рестораны, яхты, суперкары, но путешествие складывается из многих деталей, главная из которых — люди, встречающиеся на пути. Монегаски не зря считают себя самыми счастливыми на земле. В Монако стоит приехать за тем, чтобы почувствовать тепло человеческих отношений и навсегда влюбиться в вид, открывающийся со скалы Ля Роше. Кстати, именно здесь находится одна из самых главных достопримечательностей Княжества – Океанографический музей.

Пресс-служба

Самое важное в Монако — не спешить. Прежде чем начать знакомство с княжеством, отдохните на пляже Ларвотто, после чего медленно выпейте свой идеальный кофе в патио отеля Hôtel de Paris, а отсюда можно направиться в казино «Монте-Карло». Оно очень удобно расположилось практически напротив. Да, вот так прямо с пляжа. На самом деле, чтобы попасть в казино, совершенно необязательно наряжаться в вечернее платье или смокинг, брать с собой много денег и играть, до часу дня оно работает как музей. А чтобы все было понятно, возьмите аудиогид — бесплатно и на русском языке.

Чили

А вы замечали, что эта страна по форме напоминает острый перец чили? Это самая протяженная страна в мире, которая растянулась вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки. В Чили нужно приезжать надолго или несколько раз, здесь есть что посмотреть и чем заняться. Горные походы, серф, сноуборд — райское место для тех, кто любит одновременно вершины шеститысячники и волны и не хочет между ними выбирать.

Обязательно стоит побывать в пустыне Атакама, самом засушливом месте на земле, чтобы своими глазами увидеть марсианские пейзажи и невероятное звездное небо, пройтись по улицам Вальпараисо и узнать, что такое стрит-арт по-чилийски, и, конечно, слетать в Патагонию, забраться на ледники и познакомиться с местными пингвинами, а если повезет, то и с горной вискашей (не равнинной, это важно).

Мальта

В Средиземном море есть свой Голливуд, и это остров Мальта. Фанаты «Игры престолов» наверняка узнают знакомые пейзажи сериала, но кроме него здесь снимались «Гладиатор», «Троя», «Лига выдающихся джентльменов» и другие фильмы.

Зачем сюда приезжать? Во-первых, здесь красиво! Причем и природа, и архитектура, и местные жители. Во-вторых, вкусно! Хобза (мальтийский хлеб), стуффат тал-фенек (рагу из кролика), пастиццы (слоеные пирожки с разными начинками) станут для вас словами, обещающими настоящее гастрономическое удовольствие.

И в-третьих, солнечно! Что еще нужно для счастья типичному жителю средней полосы России, не избалованному солнцем.

Пресс-служба

После расслабленного отдыха на пляже, можно заняться дайвингом, полетать на параплане, а в конце концов взять напрокат велосипед и объехать весь остров, обращая особое внимание на местные древности, например, храм Джгантия (около 3600 лет до н.э.) или собор Святого Иоанна (XVI век), где хранятся шедевры знаменитого итальянского художника Караваджо.

ЮАР

Наверное, стоит отправиться в Южную Африку только ради того, чтобы своими глазами увидеть одно из семи чудес света. Столовая гора в Кейптауне не случайно имеет такой название. Если повезет, то можно увидеть, как вокруг нее собираются облака, напоминающие ажурную белую скатерть.

Сюда едут любители виндсерфинга, на доску под парус встают даже те, кто никогда не считал себя экстремальным спортсменом. А когда устанете покорять ветер и волны, можно отправиться вдоль побережья, например, на мыс Доброй надежды. Многие считают его самой южной точкой Африки, но чуть подальше есть его менее знаменитый коллега — мыс Игольный, который расположен немного южнее.

Именно у побережья ЮАР картографы решили обозначить место встречи Атлантического и Индийского океанов. Кроме океанской красоты в квадрате, только здесь можно приехать в настоящую африканскую саванну и увидеть ее знаменитых обитателей из большой пятерки — слонов, буйволов, леопардов, львов и носорогов, а спустившись на юг страны — попасть на пляж пингвинов.

Чтобы не разочароваться в поездке, к ней стоит заранее подготовиться. Но не всегда есть время на поиск информации и вдумчивое чтение. И здесь стоит довериться тем, кто весь этот путь прошел и готов поделиться опытом в самом удобном для современного и довольного загруженного человека формате.

Теле- и радиоведущий Алекс Дубас много путешествует и любит об этом рассказывать. В подкасте «На все четыре стороны» Алекс вместе с другими путешественниками и экспатами рассказывает о популярных направлениях, которые могут открыться с неожиданной стороны. И если вы уже были в тех странах, о которых пойдет речь, не исключено, что вам захочется туда вернуться как минимум еще раз.

Каждой стране в подкасте посвящено по два выпуска. В первом Алекс и его гость разрушают популярные мифы и привычные стереотипы, а во втором рассказывают, как лучше спланировать путешествие и посетить не самые туристические, но очень интересные места, о которых не пишут в путеводителях.