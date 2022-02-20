Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
35 минут назад

3 страны, где не рады русским туристам

Мария Иглина

Русские туристы далеко не в каждой стране считаются желанными гостями. Дело в том, что некоторые соотечественники умудрились испортить впечатление дурным поведением. "Рамблер" расскажет о некоторых странах, где совершенно не рады русским.

3 страны, где не рады русским туристам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Украина

Речь пойдет о западной части Украины. Если вы там попытаетесь заговорить с кем-то из персонала на русском языке, то будьте готовы, что вас либо проигнорируют, либо ответят на украинском. С недоброжелателями можно встретиться и просто на улице. Многие русские туристы даже жаловались, что им что-то кричали вслед.

Турция

Курорты Турция пользуются довольно большой популярностью среди российских туристов. И больше всего в этой стране не рады русским туристкам. Дело в том, что турецкие мужчины к русским женщинам более благосклонны, поэтому есть риск столкнуться с враждебностью турчанок. Помимо этого, жители Турции жалуются на поведение русских туристов, в том числе на их любовь к алкоголю и неумение себя вести за шведским столом.

Индия

Довольно многие русские занимаются бизнесом на Гоа. Некоторые очевидцы даже рассказывают о том, что они совершают преступления и даже нападают на местных. И уже достаточно давно даже невозмутимые индусы стали испытывать и проявлять недовольство из-за того, что приезжие ведут себя как хозяева.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители