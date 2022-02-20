3 страны, где не рады русским туристам

Русские туристы далеко не в каждой стране считаются желанными гостями. Дело в том, что некоторые соотечественники умудрились испортить впечатление дурным поведением. "Рамблер" расскажет о некоторых странах, где совершенно не рады русским.

Украина

Речь пойдет о западной части Украины. Если вы там попытаетесь заговорить с кем-то из персонала на русском языке, то будьте готовы, что вас либо проигнорируют, либо ответят на украинском. С недоброжелателями можно встретиться и просто на улице. Многие русские туристы даже жаловались, что им что-то кричали вслед.

Турция

Курорты Турция пользуются довольно большой популярностью среди российских туристов. И больше всего в этой стране не рады русским туристкам. Дело в том, что турецкие мужчины к русским женщинам более благосклонны, поэтому есть риск столкнуться с враждебностью турчанок. Помимо этого, жители Турции жалуются на поведение русских туристов, в том числе на их любовь к алкоголю и неумение себя вести за шведским столом.

Индия