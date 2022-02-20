«Бедняки готовы продать душу»: россияне – об отдыхе в Египте

"К большому сожалению, местные жители, особенно те, которые работаю в сфере туризма, смотрят на приезжих людей исключительно как на ходячий мешок с деньгами. И так как конкуренция высока, то в попытках заманить туристов к себе эти граждане не останавливались не перед чем - бросались к нам на улице, заглядывали в глаза, говорили на ломаном на русском, чтобы вызвать больше доверия, свистом пытались приманить нашу собаку. Откровенно говоря, меня такое поведение раздражает, я бы хотела спокойно гулять по центральной улице и не думать о том, что мне нужно постоянно фильтровать обстановку вокруг".