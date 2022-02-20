«Бедняки готовы продать душу»: россияне – об отдыхе в Египте

Египет - одно из самых популярных направлений для отдыха у россиян после возобновления прямого авиасообщения между странами. Что пишут туристы о египетских курортах на форумах - в материале "Рамблера".
Россиянка по имени Марта поехала на отдых в Египет зимой вместе с собакой. Поездка в Хургаду обошлась ей в 250 тысяч рублей. Больше всего туристку удивили местные жители, которые, по ее словам, пытаются нажиться на отдыхающих на всем:
"К большому сожалению, местные жители, особенно те, которые работаю в сфере туризма, смотрят на приезжих людей исключительно как на ходячий мешок с деньгами. И так как конкуренция высока, то в попытках заманить туристов к себе эти граждане не останавливались не перед чем - бросались к нам на улице, заглядывали в глаза, говорили на ломаном на русском, чтобы вызвать больше доверия, свистом пытались приманить нашу собаку. Откровенно говоря, меня такое поведение раздражает, я бы хотела спокойно гулять по центральной улице и не думать о том, что мне нужно постоянно фильтровать обстановку вокруг".
Как рассказала путешественница, в Луксоре (город на юге Египта) много бедных людей:
"Там живут настоящие бедняки, которые готовы продать душу за 1$ и сделают что угодно, лишь бы вы дали им денег. Смотреть на это страшно, находиться в таком обществе неприятно".
Кроме того, в Египте много бездомных животных:
"Стаи собак на улицах меня шокировали. Нигде (вот честно, нигде!) я не видела раньше такого количества бездомных животных. Надеюсь, вы понимаете, что значит для человека (меня), идущего по улице со своей собственной небольшой собакой, столкнуться со сворой огромных мохнатых бездомных голодных псов".
Другая туристка из России поехала в Египет в январе и назвала страну "местом, где боишься оказаться заново". Женщину удивило плохое отношение к прилетающим в аэропорте Хургады. По ее словам, к женщинам относились неприветливо. Туалеты в аэропорте, по мнению путешественницы, были гораздо хуже, чем где-либо в России:
"Я много где путешествовала, ездила и на автобусах по России на дальние расстояние . Но туалет аэропорта Хургады занял почетное место в номинации « САМЫЙ ЗАСРАТЫЙ ТУАЛЕТ МИРА». Все 7 кабинок ( 2 были нерабочие ) были заполнены фекалиями , использованными прокладками, бумагой. Была свидетельницей того, как мама завела ребенка, и у того произошёл рвотный рефлекс от зловоний…."
Россиянка написала, что больше никогда не поедет в отпуск в Египет:
"Думаю, люди обладающие чувством собственного достоинства, в Хургаде больше не окажутся ,по своей воле…".