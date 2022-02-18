Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
46 минут назад

Почему машинисты в Японии странно себя ведут

Мира Маркина

Считается, что водители и машинисты, перевозящие людей, должны быть сосредоточены, не отвлекаться на посторонние раздражители и все свое внимание направлять на дорогу. В связи с этим работники японского железнодорожного транспорта, активно жестикулирующие во время управления поездом, выглядят довольно странно. Но на самом деле именно эти жесты в том числе обеспечивают безопасность пассажиров. Как это происходит, читайте в материале "Рамблера".

Почему машинисты в Японии странно себя ведут
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

На железных дорогах в Японии используется специальная система жестов и команд под названием Shisa Kanko ("указывать и называть"). Машинисты обязательно подтверждают каждое свое действие в кабине поезда с помощью движений и слов. Например, если необходимо увеличить скорость состава, машинист показывает на спидометр и вслух произносит, с какой скоростью теперь движется поезд. После этого он подносит ладонь к уху, затем снова указывает на спидометр и произносит слово "Ок" (или “хорошо”). Считается, что при сочетании этих жестов и слов действия становятся более точными.

Объясняется это довольно просто с точки зрения физиологии. Сочетания движений и голосовых команд вызывают увеличение кровотока в некоторых областях мозга, отвечающих за внимание. Человек в этом случае сильнее вовлекается в процесс и у него меньше шансов совершить какую-либо ошибку.

Таким образом, активно жестикулируя на рабочем месте, японские машинисты заботятся о безопасности пассажиров.

Кстати:

Подобный подход используется также в авиации, часто его применяют и в других сферах деятельности, требующих высокого уровня точности.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители