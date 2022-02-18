Почему машинисты в Японии странно себя ведут

Считается, что водители и машинисты, перевозящие людей, должны быть сосредоточены, не отвлекаться на посторонние раздражители и все свое внимание направлять на дорогу. В связи с этим работники японского железнодорожного транспорта, активно жестикулирующие во время управления поездом, выглядят довольно странно. Но на самом деле именно эти жесты в том числе обеспечивают безопасность пассажиров. Как это происходит, читайте в материале "Рамблера".

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На железных дорогах в Японии используется специальная система жестов и команд под названием Shisa Kanko ("указывать и называть"). Машинисты обязательно подтверждают каждое свое действие в кабине поезда с помощью движений и слов. Например, если необходимо увеличить скорость состава, машинист показывает на спидометр и вслух произносит, с какой скоростью теперь движется поезд. После этого он подносит ладонь к уху, затем снова указывает на спидометр и произносит слово "Ок" (или “хорошо”). Считается, что при сочетании этих жестов и слов действия становятся более точными.

Объясняется это довольно просто с точки зрения физиологии. Сочетания движений и голосовых команд вызывают увеличение кровотока в некоторых областях мозга, отвечающих за внимание. Человек в этом случае сильнее вовлекается в процесс и у него меньше шансов совершить какую-либо ошибку.

Таким образом, активно жестикулируя на рабочем месте, японские машинисты заботятся о безопасности пассажиров.

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