Нищета и праздник крови: что удивило россиянина в Индии

Несмотря на то что курорты Индии в последние годы набирают все большую популярность среди туристов, некоторые уголки этой густонаселенной страны до сих пор остаются малоизученными. На территории государства по-прежнему живут племена, сохранившие древние традиции и самобытный жизненный уклад. Например, таковые можно встретить в долине Зиро в штате Аруначал Прадеш — самом дальнем и самом восточном штате Индии. Российский фотограф и путешественник Алексей Терентьев отправился к индийским племенам и познакомился с ними лично. О его приключениях — в репортаже «Ленты.ру».

Дальняя дорога

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Леса, тянущиеся вдоль границ Индии и Мьянмы — это дом для огромного количества разных племен, сохранивших самобытный уклад и древние традиции. Некоторые из них по-прежнему живут очень обособленно и признают только самоуправление. Достаточно вспомнить одну из деревень в соседнем штате Нагаленд, половина которой находится на территории Индии, а половина на территории Мьянмы — и в поселении собственный правитель.

Возможно, поэтому, а также по соображениям безопасности многие из этих мест долгое время оставались закрытыми для иностранцев, что еще больше способствовало сохранению жизненного уклада племен. Да и сегодня, чтобы попасть туда, нужно проделать долгий и порой весьма утомительный путь.

Алексей Терентьев

Дорога в Зиро для всех путешественников начинается в соседнем индийском штате Ассам. В отличие от Аруначала, который вплотную подступает к Гималаям, граничит с Бутаном и Китаем и представляет собой смесь разношерстных небольших племен, Ассам пока еще остается чисто индийским штатом. Ярким, цветным, наполненным громкими звуками и запахами специй.

Все это в полной мере обрушилось на нас, когда мы прилетели в центральный город Ассама — Гувахати. Кстати, кроме Гувахати в штате есть еще один аэропорт, который расположен немного ближе к цели путешествия и в который тоже можно прилететь из Дели. Он находится в шумном, переполненном контрастами торговом городе средних размеров, — Дибругархе.

Чтобы разнообразить поездку, можно провести здесь немного времени на обратном пути — остановиться в большом индийском отеле в центре города недалеко от реки Брахмапутра и вплотную познакомиться со всеми контрастами Индии.

Так, встав пораньше утром, мы решили встретить рассвет, прогулявшись к берегу реки, которая судя по картам находилась в нескольких минутах ходьбы от вышеупомянутой гостиницы. Но вместо набережной, которую мы ожидали увидеть, весь берег оказался занят стихийными поселениями: палатки из брезента, самодельные домики, собранные на скорую руку из какого-то мусора, образовали настоящий городок на берегу.

Оказывается, в Индии на берегах реки часто селятся самые бедные жители, у которых нет возможности найти жилье в более приличных районах города

Когда мы подошли к водоему, местный народ только просыпался, медленно вылезая из своих жилищ. Люди прямо у дверей чистили зубы, сплевывали остатки пасты на землю, а потом шли к реке, берег которой они превратили в туалет. Позже эти отходы, конечно, смывает вода, но в моменте широкий пляж с большой отмелью больше напоминает «минное поле».

Контрастная страна

Очевидно, туристов здесь встречают крайне редко, поэтому светлокожие люди вызывают у местных неподдельный интерес. Некоторые просто мирно наблюдают за поведением иностранцев, а кто-то пристально разглядывает каждый сантиметр и деталь одежды.

Например, спустя какое-то время рядом начали появляться мужчины с тяжелым взглядом, которые оценивали нас с ног до головы. Я невольно подумал, что стоимость даже одной камеры в моих руках, вероятно, равна годовому доходу всего этого поселения, и, не желая дальше испытывать судьбу, быстро покинул место. Вообще в Дибругархе часто можно оказаться в ситуации, когда быстрое исчезновение может избавить от неприятностей или даже спасти жизнь.

Алексей Терентьев

Это при том, что буквально на соседних с подобными локациями улицах царит чистота и виден нескромный достаток. В этих районах спокойные и довольные жизнью женщины в красивых сари с улыбкой приглашают на чай. На улицах нет ни одной лишней пылинки, а дома в основном большие и ухоженные. Еще больше поражает, что напротив отеля стоят красивые бутики мировых брендов, отделанные стеклом и мрамором, а неподалеку, сидя прямо на тротуаре, местные торговцы предлагают самый разный копеечный товар — от свежей зелени до старых радиоприемников, давно вышедших из строя.

Но стоит выехать за город, и ситуация сразу же меняется. В деревнях контрасты города уступают место спокойной и размеренной сельской жизни. Везде царит чистота, аккуратность, чувствуется близость к природе. По пути к племенам можно наблюдать завораживающие бытовые сценки с участием местных жителей. Где-то люди возделывают рис на небольшом собственном поле рядом с домом. Где-то мужчины собираются у небольшой речки и ловят рыбу, ловко забрасывая в воду сеть с металлическими грузиками по краям.

А чуть дальше тянутся ряды чайных плантаций — здесь выращивают второй по известности после Дарджилинга, но первый по вкусовым качествам ассамский чай

Между рядами чайных кустов можно увидеть большие деревья, обвитые зеленым вьюном. Это выращивают перец — еще одну индийскую гордость. Причем в Индии сажают и активно используют сразу несколько сортов перца — кроме привычного черного и чили есть еще белый и розовый.

Дикий дивный мир

Здесь же, в Ассаме, и дальше по дороге в Зиро расположено несколько очень интересных национальных парков. Сюда едут, чтобы увидеть редких диких животных, птиц, но главным символом этих мест, бесспорно, считаются белые носороги. И оказавшись в этой части Индии, невозможно отказать себе в удовольствии посмотреть на уникальных млекопитающих.

Лучшим местом для этого, несомненно, является парк Казиранга, в котором для туристов организуют выезды на слонах и джипах. К слову, как по мне, поездка на джипах довольно бестолковая, поскольку маршруты сильно ограничены проложенными дорогами и подъехать близко к животным практически невозможно. А вот рассветная прогулка на слонах — ни с чем не сравнимое удовольствие.

Алексей Терентьев

Носороги не боятся слонов и пасутся с ними бок о бок. Поэтому есть возможность наблюдать жизнь животных в естественной среде. Кроме того, от них нет ни шума моторов, ни пыли, ни выхлопных газов. При этом слоны в силу своего роста способны защитить оседлавших их туристов в случае агрессивного поведения носорогов, что у последних бывает часто. По этой же причине каждую группу сопровождает вооруженный ружьем сотрудник национального парка.

Мы, например, стали свидетелями сцены, когда взбесившийся носорог влетел на площадку, где гости национального парка рассаживаются на слонов. Для этого здесь построены небольшие вышки с лесенками. Все сотрудники быстро вскарабкались на вышки и спокойно ждали, пока животное не устанет и не уйдет назад в поля. Убить или ранить белого носорога можно только в самом крайнем случае, если угроза человеческой жизни будет реальной и не будет никакой возможности избежать происшествия. Поэтому носороги чувствуют себя здесь очень свободно и часто выбегают к людям.

При желании в интернете можно даже найти несколько видео, на которых носороги гоняются за машинами по шоссе. Побывав тут, понимаешь, что для Ассама это вполне обычное дело.

Кстати, в конце дня сотрудники парка на грифельной доске отмечают сколько раз и где в течение дня видели тигров — в отличие от носорогов они встречаются тут намного реже, и увидеть их большая удача

Так что собираясь в штат Ассама, нужно точно выделить хоть пару дней на посещение парка Казиранга. Проживание можно забронировать в одном из расположенных на территории резортов. Они же организуют транспорт и посещение главных достопримечательностей парка. Мой личный совет — обязательно берите прогулку на слонах на рассвете. Дневную поездку на джипе — по желанию. А еще оставьте немного времени, чтобы просто отдохнуть в бунгало, наслаждаясь хорошим местным чаем в окружении природы, тишины и удивительных разноцветных птиц, которые будут летать прямо над головой.

Уродство ради спасения

По мере приближения к долине Зиро, если повезет, можно случайно застать еще одно уникальное событие — праздник первой крови. Когда мы ехали к племенам, на пути наше внимание привлекло большое скопление людей в одной из деревень. Как только мы вышли из машины, нас тут же пригласили в дом, усадили на лучшие места и стали угощать едой и чаем.

Оказалось, что праздник первой крови в честь превращения девушки в женщину отмечают преимущественно в этой части Индии. Виновница торжества и ее подруги надевают в этот день свои лучшие наряды и танцуют, а родители готовят много вкусной еды и приглашают родственников и знакомых. Чаще всего это почти вся деревня и часть соседних поселений. Очень красочное и жизнерадостное событие.

Чем дальше к Зиро, тем лес становится все более плотным, а дорога — холмистой: спуски начинают чередоваться с подъемами, давая понять, что горы все ближе. И вдруг лес расступается, а перед путешественниками открывается небольшая, но ровная и плодородная долина — это и есть Зиро — родина народности апотани

Долина объединяет пару небольших деревень, расположенных в нескольких километрах друг от друга. Расстояние между ними скромное, и, имея машину, все можно легко объехать за день. Кстати, все поселения построены по одному принципу — кривые ряды деревянных домиков, небольшая рыночная площадь, на которой местные жители торгуют всевозможной снедью, а между деревнями возделываются поля с самой популярной здешней культурой — рисом.

Первым делом после заселения в небольшой отель, которых тут несколько, лучше взять местного гида — это, пожалуй, главное условие комфортного пребывания в Зиро. И уже вооружившись поддержкой одного из здешних жителей, отправляться исследовать деревни.

Самое интересное, конечно, — это заходить в дома и общаться с людьми. Местные жители встречают туристов очень радушно — во многом это заслуга гида и той небольшой оплаты, которую он уже включил в стоимость своих услуг, и которой он поделится с теми семьями, которые примут путников к себе в гости.

Жизнь в Зиро очень непростая, и работа с немногочисленными туристами для этих людей — всего лишь небольшая помощь. Тем более что деньги достаются в основном пожилым женщинам с татуировками, которых все приезжие стремятся увидеть и сфотографировать. При этом деньги просят далеко не все и не всегда. Часто любопытным иностранцам с радостью позируют без всякой оплаты. В этом также проявляется мягкий и добрый нрав апатани.

Алексей Терентьев

В свое время эта мягкость сослужила им плохую службу, одновременно став причиной очень интересной традиции. Воинственное племя ниши, жившее неподалеку, часто нападало на более миролюбивых апатани. Особенно мужчинам ниши нравились местные женщины, славившиеся красотой на всю округу. И именно женщины чаще всего становились предметом охоты — их попросту воровали.

Чтобы обезопасить себя от посягательств мужчин из соседнего племени, они добровольно шли на уничтожение своей красоты — покрывали лица татуировками, а в нос вставляли пробки. Когда охотник до женской красоты из соседнего племени приходил украсть одну из известных красавиц и видел такую деформацию, от его первоначального намерения не оставалась и следа. Традиция уродовать лица прекратилась только в 1960-х годах, после того, как апатани заключили мирное соглашение с ниши, и нападения прекратились.

Вера в будущее

Помимо необычной внешности женщин, в Зиро обращаешь внимание на красные флаги, вывешенные над отдельными зданиями. Как пояснил гид, они установлены на тех зданиях, хозяева которых придерживаются старых языческих верований, свойственных народу апатани с давних времен. Причем верования эти очень интересные, и представляют собой культ Доньи-Поло — поклонение солнцу и луне.

Раз в неделю жители выходят за пределы деревни и идут к храму — большому прямоугольному зданию, над входом в который размещена символика солнца и луны. Внутри с одной стороны нарисовано солнце, с другой — луна. Под солнцем расположен небольшой алтарь. На полу расстелены циновки. Жители садятся на пол и повторяют за мужчиной, стоящим у алтаря, слова молитвы. Просьбы при этом почти не зависят от религии. Каждый приносит небольшое подношение — кто-то деньги, кто-то мешочек с рисом. После службы жители собираются на лавочке возле храма и обсуждают насущные вопросы и последние новости.

Алексей Терентьев

Сейчас в храме солнца и луны собираются в основном люди старшего поколения. Молодежь все чаще называет себя христианами и ходит в местную протестантскую церковь — таковых, кстати, благодаря усиленной работе миссионеров появилось по всей северо-восточной Индии очень много.

Протестантский храм больше напоминает обычный дом, нежели привычную нам церковь. На стене у входа висят плакаты с наглядным пособием, как часто надо мыть руки, поддерживать чистоту и защищаться от комаров, чтобы не заболеть малярией и другими болезнями. Как и в других регионах, местная церковь много внимания уделяет вопросам образования, медицины, просвещения людей. Благодаря этому здесь всегда много молодежи.

Хотя до Зиро от настоящей Индии всего несколько часов езды на машине, но во всем чувствуется, что это совсем другая земля, другие люди. Здесь практически нет индуизма, сикхизма или буддизма — основных распространенных в Индии религий, корова здесь не является священным животным (племена Зиро спокойно едят говядину), и здесь еще можно встретить людей, которые верят в духов, совершают жертвоприношения и при этом называют себя христианами

К слову, на одной из улиц на заборе возле дома изображение Христа в терновом венке — поперечина забора проходит по глазам, образуя импровизированную повязку.