Неожиданно опасные туристические места планеты

В то время как некоторые люди проводят жизнь, всячески избегая опасностей, миллионы путешествуют по всему миру, чтобы провести отпуск в самых опасных местах планеты. Хотите узнать, куда отправляются эти безумцы – читайте материал “Рамблера”.

Фото: @makario_safaris @makario_safaris

Озеро Натрон

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Соленое озеро в Танзании славится необыкновенным цветом и необычайно высоким содержанием щелочи в его розовой воде. Уровень pH у Натрона такой же, как у аммиака – 10,5 единиц. И поэтому озеро токсично для большинства животных и людей. Тем не менее, Натрон стал источником питания для тысяч фламинго, которые могут безопасно бродить по мелководью и находить необходимую им спирулину.

Чернобыль

Припять была обычным советским городком до 1986 года, когда катастрофа на местной АЭС потрясла мир. Однако несколько десятков лет спустя путешествия в Чернобыльскую зону отчуждения стали популярными не вопреки происходившим там ужасам, а благодаря им. Кто-то склонен полагать, что интерес туристов связан с видеоигрой «STALKER» – шутером от первого лица, действие которого происходит в Чернобыле, а также мини-сериалом HBO «Чернобыль».

Радиация по-прежнему представляет угрозу для прибывающих, но уровень облучения в зоне отчуждения разный. Например, в лесу вокруг Припяти не рекомендуется проводить много времени, при этом следует надевать маску и перчатки, а одежду после поездки выбросить. Также опасность представляют ветхие здания города, которые могут обрушиться на головы посетителей в любой момент.

Стеклянные мосты

Стеклянные мосты и пешеходные дорожки особенно популярны в Китае. Только в этой стране их насчитывается больше двух тысяч. Сама по себе прогулка по такому мосту для многих будет испытанием. Например, один из них спроектирован таким образом, что пешеход, проходя по нему, слышит треск стекла и видит трещины. Такое впечатление создает видео, воспроизводимое на вмонтированных в пол мультимедийных панелях. К сожалению, иногда эти мосты действительно разрушаются.

Так в 2021 году турист повис сбоку моста после того, как разбился стеклянный пол. Мужчину спасла бригада пожарных.

“Тропа смерти” на горе Хуашань

Еще одно опасное для жизни место тоже находится в Китае. Эта популярная туристическая достопримечательность – узкая дощатая тропа – имеет религиозное значение для китайцев. При этом люди со всего мира могут бросить себе вызов и пройти по узким деревянным доскам, прикрученным к склону пика на высоте более двух тысяч метров.

@shepetyuk.inna

Путешественников страхуют, однако поход по тропе в любой момент может пойти не по плану. И уж точно туда не стоит идти тем, кто до головокружения боится высоты.

Ядовитый сад Алнвик

На севере Англии при замке герцогини Нортумберлендской растет маленький, но роскошный сад. Его особенность в том, что практически все растения на его территории ядовитые. В стенах удивительного сада снимали часть сцен из фильмов о Гарри Поттере, а также пятый сезон “Аббатства Даунтон”.

@alnwickgarden

“Люди всегда разводили аптечные сады, но большинству детей не интересно, как растение может вылечить. Однако начните рассказывать, как растение убивает, – и они ваши. А вот эти милые кустики убили бы так, что следов никто никогда бы не нашел”, – рассказывает герцогиня Нортумберлендская, когда водит экскурсии по своим владениям.

Плата за посещение замка и сада идет на их содержание.

“Орлиное гнездо” во Флориде

Кейв-дайвинг — опасный вид спорта сам по себе. И все-таки в некоторых местах нырять в пещеры более рискованно, чем где-либо еще. Орлиное гнездо во Флориде — как раз такое место. Сверху оно выглядит как небольшой лесной пруд.

@delightfullyme

Но на его глубине – свыше 90 метров – расположился настоящий лабиринт из подводных проходов.

Поскольку пещера очень глубокая, не все дайверы успевают подняться на поверхность прежде, чем иссякнет последний кислород в баллоне. Здесь погибли по меньшей мере 11 дайверов.

Атолл Бикини

Этот коралловый остров — одно из самых красивых мест на планете. Нетронутые пляжи и прозрачная голубая вода заставляют поверить в то, что рай на земле существует. Это место привлекло бы толпы посетителей. Вот только атолл не такой райский, как кажется на первый взгляд.

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