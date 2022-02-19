Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
4 часа назад

Дешевые варианты для отдыха для тех, кому надоел Египет

Даша Краснова

Рост цен влияет на сужение вариантов для отдыха, экзотические курорты стали недоступны многим россиянам. "Рамблер" расскажет три выгодных направления для тех, кому надоел Египет.

Дешевые варианты отдыха для тех, кому надоел Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Черногория

Отдых в Черногории позволит не только познакомиться с культурой страны, но и насладиться великолепной природой. Лететь из Москвы всего три часа, а находиться на территории стран без визы можно до 90 дней. Если вы любите мясо, то местная кухня точно придется вам по душе.

Греция

Для Греции нужна шенгенская виза, но получить ее легко. По сравнению с другими странами Европы, в Грецию можно попасть во Спутником V, а еще она гораздо дешевле других стран Европы. Многие воспринимают Грецию исключительно как страну для пляжного отлыха, однако даже зимой температура может доходить до +20. Это отличное время, чтобы изучить стлицу и ее достопримечательности.

Венгрия

Венгрия – европейская страна, которая бережно хранящая свою историю и традиции. Здесь много уникального: архитектура, термальные воды и сохранившиеся санатории, и, конечно, кухня. Венгрия – страна для любопытных, активных туристов, которые любят городские прогулки. Сезон растянут с апреля по октябрь, а цены приятные. Кстати, до Венгрии можно добраться на поезде!

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители