Дешевые варианты отдыха для тех, кому надоел Египет

Рост цен влияет на сужение вариантов для отдыха, экзотические курорты стали недоступны многим россиянам. "Рамблер" расскажет три выгодных направления для тех, кому надоел Египет.

Черногория

Отдых в Черногории позволит не только познакомиться с культурой страны, но и насладиться великолепной природой. Лететь из Москвы всего три часа, а находиться на территории стран без визы можно до 90 дней. Если вы любите мясо, то местная кухня точно придется вам по душе.

Греция

Для Греции нужна шенгенская виза, но получить ее легко. По сравнению с другими странами Европы, в Грецию можно попасть во Спутником V, а еще она гораздо дешевле других стран Европы. Многие воспринимают Грецию исключительно как страну для пляжного отлыха, однако даже зимой температура может доходить до +20. Это отличное время, чтобы изучить стлицу и ее достопримечательности.

Венгрия