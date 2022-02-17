"Шаурма только для немцев": как отдыхается в бюджетных отелях Египта

Так как после длинного перерыва многие отели Египта подняли цены на проживание, россияне начали выбирать более бюджетные гостиницы для экономии на отпуске. В этой арабской стране действительно можно найти недорогие места для проживания, но не все остаются ими довольны. В материале "Рамблера" — о том, как отдыхается россиянам в бюджетных отелях Египта.

Фото: Рамблер Рамблер

Один из самых бюджетных отелей в Египте расположен на территории нового курорта Сома-бэй недалеко от Хургады. Гостиница находится на первой линии у моря, но до метро все равно придется идти 10 минут. Цена за отель составляет 4 тысячи за ночь за двоих. Многие туристы отмечают хорошее соотношение цены и качества, так как на фоне остальных отелей с заоблачными ценами, эти "четыре звезды" уже не кажутся таким плохим вариантом. Однако большинство туристических отзывов все-таки негативные. Часть из них касается питания и шведского стола.

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"На раздаче всегда очередь, причем официант сам решает сколько кусочков того или иного блюда положить вам в тарелку. Меню наискуднейшее! Что не доели на завтрак - доедите на обед или на ужин, не сомневайтесь", "Кухня. Отдельная тема, все одно и то же каждый день, притом то, что в обед не доели, подают на ужин", "Питание ниже любого плинтуса. Выбора мягко сказано нет. Все что не съели на завтрак, подают на обед. И так далее. Бары есть, но ассортимент как в советской рюмочной" (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Также туристы пожаловались, что в районе Сома-бэй пока что не развита инфраструктура, поэтому отель, предположительно, работает в экспериментальном режиме.

Еще один отель с услугой "Все включено" и стоимость в пять тысяч рублей за ночь для двоих расположен в 3,7 километрах от центра Хургады. Судя по тому, что в нем много номеров забронированы до лета, он нравится туристам. Однако и здесь можно найти массу негативных отзывов, россияне жалуются на дискриминацию в отеле.

"Во время ужина в ресторане у бассейна повар нам не разрешил положить в тарелку шаурму, сказал что она предназначена только для немцев, несмотря на то что у нас были аналогичные браслеты", "У нас не работал сейф, а администрация, зная это, рассказала уборщикам. Что вы думаете, деньги из карманов куда-то делись, причем так происходит только с русскими туристами", "Меня единственного из все толпы не пустили в кафе на ужин из-за того, что я был в шортах!"