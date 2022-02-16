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23 минуты назад

Как выглядят король и королева карнавала в Ницце

Мира Маркина

Все знают о венецианском и бразильском карнавалах — но не только они достойны отдельной поездки за рубеж. Карнавал в Ницце проходит в одном из самых живописных мест Европы — Французской Ривьере, также известной как Лазурный берег. Вместе с вышеупомянутыми карнавалами и Марди Гра в Новом Орлеане, ежегодный карнавал в Ницце — одно из самых знаменательных событий для любителей потанцевать, покутить и отпраздновать окончание зимы. Даты карнавала зависят от христианского календаря и «плавают» с середины февраля до начала марта.

Как выглядят король и королева карнавала в Ницце
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 2022 году карнавал проходит в 137-й раз, с 12 по 27 февраля. Талисманами празднования традиционно стали огромные фигуры короля и королевы.

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В этом году карнавалом правит Король Зверей, который «ведет» процессию по улицам города со своей прекрасной королевой.

@patrickjarina

Первые неофициальные записи о карнавале датируются аж 1294 годом, а в 1873 году был создан официальный комитет. Глава комитета с сыном, Алексис Мосс и Густав-Адольф Мосс, предложили преобразовать праздник весны в настоящий парад костюмов, масок и сатиры. Необычные фигуры-карикатуры на современные и актуальные темы — фишка карнавала. Художники-оформители создают 18 красочных фигур из папье-маше согласно теме, которую ежегодно выбирает комитет.

Парады проходят днем и ночью. Это двухнедельное мероприятие ежегодно привлекает в Ниццу более миллиона посетителей.

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