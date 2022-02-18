"Одна тут отдыхаешь?": куда ехать за курортным романом

Привычная Турция, свободный Берлин или романтичная Италия? "Рамблер" рассказывает, где легко влюбиться и завести курортный роман.

Фото: Кадр из фильма "Бриджит Джонс: Грани разумного" Кадр из фильма "Бриджит Джонс: Грани разумного"

Грузия

В Грузии очень любят российских туристок. Многие девушки на отдыхе влюбляются и часто переезжают жить в Тбилиси. Поэтому шанс завести курортный роман очень высок, но будьте осторожны с грузинским Тиндером. Часто мужчины там скрываются не под своими фотографиями, поэтому есть риск не оправдать свои ожидания. Но можно выпить вина и с приятным парнем.

Турция

Чтобы познакомится с кем-то в Турции, достаточно опубликовать фотографию с отдыха с геолокацией: мужчины найдут вас сами. Турки любят курортные романы, особенно с россиянками. Но будьте внимательны, мужчины там очень настойчивы.

Германия

Для дейтинга идеально подходит Берлин. Безумные вечеринки, случайные знакомства, свободные отношения, - то, что нужно на отдыхе. В Германии несложно познакомиться с кем угодно и весело провести время, разгуливая по музеям днем и клубам вечером.

Италия