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1 час назад

"Одна тут отдыхаешь?": куда ехать за курортным романом

Мира Маркина

Привычная Турция, свободный Берлин или романтичная Италия? "Рамблер" рассказывает, где легко влюбиться и завести курортный роман.

"Одна тут отдыхаешь?": куда ехать за курортным романом
Фото: Кадр из фильма "Бриджит Джонс: Грани разумного"Кадр из фильма "Бриджит Джонс: Грани разумного"

Грузия

В Грузии очень любят российских туристок. Многие девушки на отдыхе влюбляются и часто переезжают жить в Тбилиси. Поэтому шанс завести курортный роман очень высок, но будьте осторожны с грузинским Тиндером. Часто мужчины там скрываются не под своими фотографиями, поэтому есть риск не оправдать свои ожидания. Но можно выпить вина и с приятным парнем.

Турция

Чтобы познакомится с кем-то в Турции, достаточно опубликовать фотографию с отдыха с геолокацией: мужчины найдут вас сами. Турки любят курортные романы, особенно с россиянками. Но будьте внимательны, мужчины там очень настойчивы.

Германия

Для дейтинга идеально подходит Берлин. Безумные вечеринки, случайные знакомства, свободные отношения, - то, что нужно на отдыхе. В Германии несложно познакомиться с кем угодно и весело провести время, разгуливая по музеям днем и клубам вечером.

Италия

Италия считается самой романтичной страной в мире, а итальянцы не против познакомится с иностранкой и осыпать ее комплиментами. Мужчины там довольно красивые по общепринятым стандартам, но могут пропасть из вашей жизни также быстро, как и появиться.

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