5 мест для праздничного путешествия на 8 марта

Весенние праздничные выходные – прекрасное время для короткого и яркого путешествия с семьей или партнером. Куда отправиться за первыми красками весны и новыми впечатлениями? Пять зарубежных направлений советует тревел-эксперт, автор блога о путешествиях @chernavskaya.turizm и основатель агентства семейных путешествия Trinity Mom’s Travel, Людмила Чернавская.
В начале марта на берегах Каспийского моря уже достаточно тепло, чтобы обследовать все закоулки Баку, столицы Азербайджана. Еще один удивительный город, где футуристические небоскребы построены по соседству с узкими улочками древнего города. История города насчитывает тысячелетия: когда-то он был важным портом Великого шелкового пути, потом стал нефтяной столицей Советского союза, а теперь удачно сочетает в себе лучшее от Запада и Востока. Можно поселиться в роскошном сетевом отеле или апартаментах в старой части центра. Можно посмотреть суперсовременный Центр Гейдара Алиева или отправиться на экскурсию в древний храм огнепоклонников. Обязательно оцените азербайджанскую кухню: она одинаково прекрасна и в дорогих ресторанах, и в небольших семейных кафе в закоулках центра.