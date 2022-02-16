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1 час назад

5 мест для праздничного путешествия на 8 марта

Стелла Шмель
Людмила Чернавскаяэксперт

Весенние праздничные выходные – прекрасное время для короткого и яркого путешествия с семьей или партнером. Куда отправиться за первыми красками весны и новыми впечатлениями? Пять зарубежных направлений советует тревел-эксперт, автор блога о путешествиях @chernavskaya.turizm и основатель агентства семейных путешествия Trinity Mom’s Travel, Людмила Чернавская.

5 мест для праздничного путешествия на 8 марта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Узбекистан

Одна из самых ярких и недооцененных соседних стран, Узбекистан открыт и рад туристам. Это уникальное место, где персидские мотивы и мусульманские традиции сплелись с советским наследием, посреди мегаполисов спрятались красивейшие мечети и усыпальницы, а скоростные поезда привезут вас из одного древнейшего города в другой. Наполненный восточным колоритом уикенд в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве оставит самые яркие впечатления. До отвала напробовавшись плова и шашлыка, отправляйтесь на неторопливую прогулку по древним улочкам и лабиринтам рынков. Очень радушные, дружелюбные местные жители с радостью угостят вас чаем и сладостям, пока вы будете выбирать ковры или халаты из традиционной ткани адрас.
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Азербайджан

В начале марта на берегах Каспийского моря уже достаточно тепло, чтобы обследовать все закоулки Баку, столицы Азербайджана. Еще один удивительный город, где футуристические небоскребы построены по соседству с узкими улочками древнего города. История города насчитывает тысячелетия: когда-то он был важным портом Великого шелкового пути, потом стал нефтяной столицей Советского союза, а теперь удачно сочетает в себе лучшее от Запада и Востока. Можно поселиться в роскошном сетевом отеле или апартаментах в старой части центра. Можно посмотреть суперсовременный Центр Гейдара Алиева или отправиться на экскурсию в древний храм огнепоклонников. Обязательно оцените азербайджанскую кухню: она одинаково прекрасна и в дорогих ресторанах, и в небольших семейных кафе в закоулках центра.
Фото
Людмила Чернавская
Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel
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Венгрия

Одна из немногих открытых для туризма европейских стран – прекрасная локация для весенних прогулок. Старинный город, некогда культурный и политический центр Австро-Венгерской империи, богат архитектурой, театрами и музеями, уютными кафе и бульварами для прогулок. Сочетание готики и модерна делает практически каждую улицу музеем под открытым небом, в заведениях вас ждут щедрые порции традиционных блюд – гуляша, мясного рагу токань, рыбацкой ухи халасле. Особо любимы туристами будапештские купальни. Эти прародители современных спа-центров расположены на минеральных источниках прямо в городе. Шикарные купальни Геллерта в стиле ар-нуво, любимые местными пенсионерами купальни Сечени, купальни Вели Бей в османском стиле – каждый найдет себе место для водного отдыха по вкусу.
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Турция

О достоинствах Стамбула можно говорить вечно, поэтому будем лаконичны. Прекрасная турецкая кухня, идеальное сочетание мяса, овощей и неповторимых сладостей, ароматами которых наполнены улицы в любом районе города, – это раз. Прекрасный шоппинг, возможность купить и традиционные ковры-халаты, и лучшие мировые бренды, и кожаную обувь и сумки ручной работы от местных дизайнеров, – эта два. Фантастический микс культур, религий, архитектуры, сочетание древнейших мечетей и храмов с небоскребами, лабиринты старого города, парки и площади, по которым можно гулять бесконечно, – это три. Трех-четырех дней на знакомство с этим городом не хватит, но чтобы влюбиться и мечтать вернуться сюда еще раз – более чем достаточно.
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Мадейра, Португалия

Небольшой остров, расположенный в Атлантическом океане, – единственная часть Португалии, принимающая сейчас туристов. Мадейра любима серферами всего мира за отличные океанские волны, и лучшим сезоном для катания на доске считается период с ноября по март. Попробовать новый вид спорта можно практически на любом пляже, но лучше бронировать инструктора и оборудование заранее, это побережье действительно очень популярно. Также остров славится своей уникальной природой, его называют территорией вечной весны – там круглый год все цветет и зеленеет. Окунуться в этот природный рай можно на прогулке по одному из многочисленных национальных парков или даже пойти в поход по холмам и скалам на несколько дней. Довести яркость впечатлений до максимума поможет знаменитое местное вино мадера, – не зря его любили герои русской литературной классики, да и сами великие писатели!
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel
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