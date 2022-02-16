5 мест для праздничного путешествия на 8 марта

Небольшой остров, расположенный в Атлантическом океане, – единственная часть Португалии, принимающая сейчас туристов. Мадейра любима серферами всего мира за отличные океанские волны, и лучшим сезоном для катания на доске считается период с ноября по март. Попробовать новый вид спорта можно практически на любом пляже, но лучше бронировать инструктора и оборудование заранее, это побережье действительно очень популярно. Также остров славится своей уникальной природой, его называют территорией вечной весны – там круглый год все цветет и зеленеет. Окунуться в этот природный рай можно на прогулке по одному из многочисленных национальных парков или даже пойти в поход по холмам и скалам на несколько дней. Довести яркость впечатлений до максимума поможет знаменитое местное вино мадера, – не зря его любили герои русской литературной классики, да и сами великие писатели!

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel