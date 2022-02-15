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3 часа назад

Как выглядят кафе для собак в Америке

Мира Маркина

В США собакам уделяют особенное внимание. Владельцы домашних питомцев празднуют их дни рождения, водят их в специальный детский сад и даже кафе. Подробнее - в материале "Рамблера".

В Америке есть отдельные пекарни для собак. Только вместо привычных нам круассанов там продают сладости для животных. Например, целый собачий торт стоит 24,99 долларов (примерно 1890 рублей). Большая косточка-печенье обойдется хозяину питомца в 14,99 долларов (примерно 1135 рублей), а небольшое пирожное - в пять долларов за штуку (около 378 рублей).

Живущая в США россиянка Света Гриц в своем Instagram-аккаунте (@sveta_grits_usa) опубликовала видео, в котором показала, как выглядят американские кафе для собак.

Смотрите ролик, чтобы узнать подробнее о быте американцев.

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