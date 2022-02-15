Как выглядят кафе для собак в Америке

В США собакам уделяют особенное внимание. Владельцы домашних питомцев празднуют их дни рождения, водят их в специальный детский сад и даже кафе. Подробнее - в материале "Рамблера".

В Америке есть отдельные пекарни для собак. Только вместо привычных нам круассанов там продают сладости для животных. Например, целый собачий торт стоит 24,99 долларов (примерно 1890 рублей). Большая косточка-печенье обойдется хозяину питомца в 14,99 долларов (примерно 1135 рублей), а небольшое пирожное - в пять долларов за штуку (около 378 рублей).