Где можно встретить волны-убийцы, и чем они опасны

Волны-убийцы — довольно редкое явление, которое еще не до конца изучено океанологами. Отличие волн-убийц от ценами и других подобных явлений в том, что они появляются внезапно, а не из-за землетрясений и оползней. В материале “Рамблера” — о том, чем они опасны для людей, и о местах, где их можно встретить.

Фото: Рамблер Рамблер

У волн-убийц также есть и другие названия: девятый вал, белая волна, волны-монстры и блуждающие волны. Их высота превышает 25 метров (как восьмиэтажный дом).

Видео дня

Что говорят ученые

Долгое время появление в океане внезапных больших волн считалось вымыслом, так как невозможно было выяснить причины их появления. Они не подходили ни под одну модель описания возникновения волн. Кроме того, это явление встречается настолько редко, что у ученых не было достоверной информации от свидетелей о том, как они выглядят, и что происходит в тот момент, когда в воде поднимется подобная волна.

Однако с появлением новых технологий ученые начали фиксировать все больше доказательств того, что внезапные волны-убийцы все-таки существуют. Новые исследования дали толчок к тому, чтобы ученые пересмотрели предыдущие катастрофические гибели судов, так как их могли уничтожить волны-убийцы.

Где встречаются волны-убийцы

Теоретически, они могут встречаться абсолютно везде и появляться внезапно. Волны-убийцы отличаются от цунами тем, что возникают далеко от берега, на мелководье они не встречаются. Однако есть места с повышенной опасностью, где вероятность встретить волны-убийцы гораздо выше, чем в других водах. Первое — территории океана, где вода может внезапно и часто менять свои характеристики: температуру, течение и соленость. Любые изменения могут спровоцировать появление огромной волны. Второе — проливы с извилистым берегом, от которого волны отражаются в разных направлениях. По мнению некоторых исследователей, сочетание волны с одной стороны и ветра с другой, может стать причиной возникновения девятого вала.

Чем опасны волны-убийцы

Если сравнивать их с теми же цунами, то в этом случае сейсмологи смогут вас заранее предупредить о надвигающейся большой волне. Самая большая опасность девятого вала заключается в том, что науке неизвестны причины его возникновения. Более того, волны-убийцы достаточно высоки, чтобы уничтожить крупный пассажирский лайнер или сухогруз. Известны случаи, в ходе которых, предположительно, из-за волны-убийцы затонули несколько кораблей.

Первый достоверный случай волны-убийцы был зафиксирован 1 января 1995 года у побережья Норвегии в Северном море на нефтяной платформе “Дропнер”. Из-за привязки к месту и времени ее так и назвали — волна Дропнера или новогодняя волна. Тогда ее появление обошлось без человеческих жертв. Сначала в этом регионе произошел шторм, в котором волны достигали лишь 12 метров, но одна из них была чуть выше 25 метров.