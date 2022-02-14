Фэйя Цзоу – китаянка, но родилась в Москве. Девушка ведет блог в TikTok и на YouTube. Фэйя снимает не только развлекательные ролики, но и рассказывает о национальных особенностях своего народа. Ее видео о том, чем характер китайцев отличается от характера русских людей набрало более трехсот тысяч просмотров. Хотите понять, почему ваш друг из Китая не любит обниматься и спокойно обсуждает внешность любого присутствующего на встрече – смотрите ролик Фэйи.
Автор видео предложила пользователям TikTok поделиться в комментариях, какой характер им все-таки ближе – русский или китайский. Ответы получились самые разные.
“Здорово. Кроме второго пункта я китаец. Ненавижу обниматься с друзьями и стараюсь всё усложнить”.
“Забавно, что на западе нас наоборот угрюмыми считают .Мне наверное больше китайский характер. Хоть я и русская))”.
“В России еще от возраста и поколений зависит. Старшее поколение сильно отличается от молодого”.
“А мы наоборот, считаем китайцев наивноватыми и вечно улыбающимися, порой даже без причины”.
Если вы хотите больше узнать о жизни другого удивительного азиатского народа – японцев – читайте материал “Рамблера” о том, как устроен учебный процесс в местных начальных школах.
(Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены - прим. ред.)