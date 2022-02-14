Фэйя Цзоу – китаянка, но родилась в Москве. Девушка ведет блог в TikTok и на YouTube. Фэйя снимает не только развлекательные ролики, но и рассказывает о национальных особенностях своего народа. Ее видео о том, чем характер китайцев отличается от характера русских людей набрало более трехсот тысяч просмотров. Хотите понять, почему ваш друг из Китая не любит обниматься и спокойно обсуждает внешность любого присутствующего на встрече – смотрите ролик Фэйи.