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36 минут назад

Три черты китайского характера, о которых стоит знать русским: видео

Мира Маркина

Фэйя Цзоу – китаянка, но родилась в Москве. Девушка ведет блог в TikTok и на YouTube. Фэйя снимает не только развлекательные ролики, но и рассказывает о национальных особенностях своего народа. Ее видео о том, чем характер китайцев отличается от характера русских людей набрало более трехсот тысяч просмотров. Хотите понять, почему ваш друг из Китая не любит обниматься и спокойно обсуждает внешность любого присутствующего на встрече – смотрите ролик Фэйи.

Автор видео предложила пользователям TikTok поделиться в комментариях, какой характер им все-таки ближе – русский или китайский. Ответы получились самые разные.

“Здорово. Кроме второго пункта я китаец. Ненавижу обниматься с друзьями и стараюсь всё усложнить”.

“Забавно, что на западе нас наоборот угрюмыми считают .Мне наверное больше китайский характер. Хоть я и русская))”.

“В России еще от возраста и поколений зависит. Старшее поколение сильно отличается от молодого”.

“А мы наоборот, считаем китайцев наивноватыми и вечно улыбающимися, порой даже без причины”.

Если вы хотите больше узнать о жизни другого удивительного азиатского народа – японцев – читайте материал “Рамблера” о том, как устроен учебный процесс в местных начальных школах.

(Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены - прим. ред.)

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