Безумные предложения руки и сердца со всего света

Обручальное кольцо, брошенное в бокал во время романтического ужина в ресторане, или предложение, сделанное со сцены на концерте, уже никого не удивят. “Рамблер” расскажет три истории, герои которых сильно постарались, чтобы сделать трогательный момент помолвки незабываемым.

Фото: Кадр из фильма "Предложение" Кадр из фильма "Предложение"

Буквальный парень

Видео дня

Кэролайн Голсон и Эндрю Фэллон встречались несколько лет. И очень любили разыгрывать друг друга.

@trickfingers

Кэролайн часто говорила бойфренду, что мечтает получить предложение руки и сердца за завтраком в постели, потому что мода на “публичные предложения” ее оскорбляет. 30 августа 2020 года пара гуляла в парке недалеко от своего дома в Хьюстоне (США). Вдруг девушка увидела необычную картину: на траве лежал надувной матрас, покрытый простынями, а сбоку от него стоял прикроватный столик с двумя чашками. Когда Кэролайн увидела, что Эндрю тянется к чашкам, она закричала:

“Это просто совпадение, не трогай кофе, он может быть чьим-то!” – “Ты всегда говорила, что хочешь, чтобы тебе сделали предложение за чашечкой кофе в постель. Но я хотел сделать из этого большой жест, поэтому я перенес нашу спальню сюда, в Мемориальный парк”.

Кэролайн и Эндрю поженились 6 марта 2021 года .

Под грохот действующего вулкана

Джаред и Элисон – путешественники из Канады, авторы ютуб-канала Our Moving Roots. В феврале 2019 года они отправились в Индонезию, чтобы совершить восхождение на край действующего вулкана. Когда пара достигла самой вершины и начала двигаться вдоль кратера, Джаред внезапно привлек внимание Элисон и опустился на одно колено. Он протянул ей коробку с кольцом. Романтичный момент друзья пары сняли с помощью дрона.

Скриншот из ролика Epic Proposal on Top of 7,600ft Volcano (канал Our Moving Roots)

“Она была так потрясена и не могла поверить, что это происходит на самом деле. После слез радости и нескольких поцелуев Элисон в панике сказала, что ей нужно слезть с вулкана, поскольку она не может осознать, что обе эти вещи происходят одновременно”, – вспоминает этот день Джаред.

Смотри, что принес лев

Мэтью Стойер и Констанс Коллинз познакомились в августе 2016 года в Американской школе в Киншасе (Демократическая Республика Конго). Туда каждый из них приехал на работу. К осени 2020 года они все еще жили и преподавали в Африке, а также встречались – почти два года. 6 сентября Мэтью и Констанс посетили заповедник в Южной Африке, где свободно бродили львята. Когда пара сидела на траве, любуясь ими, один львенок пошел в их сторону.

“Когда я увидела кольцо, блестящее на шее львенка, мое сердце замерло. Это был такой неожиданный момент, наполненный в равной степени нежностью и эйфорией”, – позже делилась воспоминаниями Констанс.