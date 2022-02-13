Почему гавайский остров Ниихау закрыт уже более 100 лет

Ниихау — самый маленький остров Гавайского архипелага. Его площадь составляет всего 180 квадратных километров. И это место считается одним из самых изолированных на планете. Уже более 100 лет на него практически не возможно попасть. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: wikimedia.org wikimedia.org

Расположенные неподалеку части архипелага открыты для посещения и популярны у состоятельных туристов, но этот остров выкупила для себя еще в 1864 году богатая наследница промышленной империи Элизабет Синклер у короля Камехамеха V за 10 тысяч долларов.

Благодаря семье Элизабет на Ниихау появились первые фермы. На тот момент на острове жили 350 аборигенов и целых 20 тысяч овец, что серьезно повлияло на фауну и флору всего острова.

После смерти Элизабет вся ответственность за семью пала на ее внука. И в 1915 году он решил полностью закрыть остров для посторонних. Дело в том, что он хотел сохранить хотя бы остатки настоящего быта местных аборигенов. Посетить остров можно было только по специальному приглашению, получить которое было не так просто.