Почему гавайский остров Ниихау закрыт уже более 100 лет

Ниихау — самый маленький остров Гавайского архипелага. Его площадь составляет всего 180 квадратных километров. И это место считается одним из самых изолированных на планете. Уже более 100 лет на него практически не возможно попасть. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Расположенные неподалеку части архипелага открыты для посещения и популярны у состоятельных туристов, но этот остров выкупила для себя еще в 1864 году богатая наследница промышленной империи Элизабет Синклер у короля Камехамеха V за 10 тысяч долларов.
Благодаря семье Элизабет на Ниихау появились первые фермы. На тот момент на острове жили 350 аборигенов и целых 20 тысяч овец, что серьезно повлияло на фауну и флору всего острова.
После смерти Элизабет вся ответственность за семью пала на ее внука. И в 1915 году он решил полностью закрыть остров для посторонних. Дело в том, что он хотел сохранить хотя бы остатки настоящего быта местных аборигенов. Посетить остров можно было только по специальному приглашению, получить которое было не так просто.
С того момента практически ничего не изменилось. Сейчас островом владеют прямые наследники первой покупательницы Ниихау Брюс и Кит Синклеры. Место до сих пор остается закрытым. Стоит отметить, что местные жители никак не ограничены в перемещении.