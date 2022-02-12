4 страны, где можно найти недорогой пляжный отдых прямо сейчас

Зима в России в самом разгаре, но многие уже устали от сугробов и холодов. Посреди февраля особенно приятно вырваться в лето, пусть даже на несколько дней. О том, куда можно полететь прямо сейчас, чтобы погреться на солнце, и не оставить при этом дыру в бюджете, "Рамблеру" рассказала тревел-эксперт Марина Чепнян.

Турция

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Зимой в Турции не так тепло, чтобы провести весь день на пляже, но вполне комфортно для отдыха на шезлонге у подогреваемого бассейна. Такие есть почти во всех отелях, открытых зимой, даже недорогих. Хотя смелые россияне купаются на турецких пляжах круглый год, лучше все же выбрать для отдыха регион Аланья, он считается самым теплым. Если хотите добавить к отдыху прогулки и шопинг, отправляйтесь в Анталию, чтобы поближе познакомиться с южной столицей Турции.

Погода зимой идеальна для длительных променадов и экскурсий, так что скучать вам точно не придется. Можно съездить на раскопки древнего города Троя и посмотреть на мифического коня, можно отправиться на одну из многочисленных ковровых фабрик, где под неспешное чаепитие вы увидите секреты турецкого мастерства. Кроме того, зимой туристов гораздо меньше, соответственно, и без того щедрый восточный шоппинг окажется еще более выгодным.

Египет

Красное море идеально для зимнего отдыха, ведь оно никогда не остывает. Египет всегда был любим туристами за отличный пляжный отдых: приличные и недорогие отели, хорошая еда, очень красивое море. Отдых в Египте можно полностью посвятить водным видам спорта. Попробуйте сноркелинг, чтобы увидеть ярких рыбок и коралловые рифы буквально в паре метров от берега, или идите глубже и тренируйтесь в дайвинге. Египет любим дайверами всего мира за богатый подводный мир и невысокие цены на погружения. Также популярны кайт- и виндсерфинг, пустынные ветра создают прекрасные условия для этих развлечений. В поисках культурной программы берите комбинированный тур “море + Каир” и познакомьтесь с этой древнейшей столицей и ее окрестностями. Чудеса света в Александрии, восточные базары с их неповторимым колоритом, самые модные ночные клубы и изысканные заведения - в последние годы Каир стал одним из самых популярных направлений для городского туризма.

Иордания

Красное море с другой его стороны предлагает Иордания. Эта маленькая страна богата религиозными и историческими достопримечательностями - чего стоят только высеченный в скалах город Петра и место крещения Иисуса Христа на реке Иордан? В любое время года туристы со всего мира стремятся в Иорданию, чтобы увидеть эти уникальные места. Но кроме богатой экскурсионной программы здесь есть и прекрасный пляжный отдых: на небольшой береговой линии находятся отличные пляжи и отели с хорошим сервисом, даже бюджетные. Погода в этой стране даже чуть теплее, чем в Египте, вода в море даже зимой держится около +25 градусов. В Иордании можно не брать “все включено”, чтобы оставить себе время и место в желудке для знакомства с интересной и недорогой локальной кухней.

ОАЭ