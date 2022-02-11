Что предлагает отель в Египте за 8 миллионов рублей

В холодном феврале нестерпимо хочется все бросить и уехать куда-нибудь к морю, где тепло, солнечно и почти не надо одеваться. Кто-то так и делает, но на спонтанные поступки решаются не многие, предпочитая не торопясь запланировать отпуск на майские праздники, например, в Египте. "Рамблер" нашел удивительное предложение и выяснил, на что могут рассчитывать гости за восемь миллионов рублей.

Итак, дано: две недели отпуска на майские праздники с 27 апреля по 11 мая, семья из двух взрослых с одним ребенком 12 лет и жгучее желание отдохнуть.

Что получаем? Во-первых, вариантов уже не так много, а во-вторых, цены в период майских праздников ощутимо выше. Так, один из отелей в бухте Макади — Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay — недалеко от Хургады предлагает номер категории люкс стандарт от 492 тысяч рублей. В стоимость включен перелет, это приятно, но вместо привычного "все включено" только ужины и отменить бронирование нельзя.

Скриншот

Листаем дальше. Отмена бронирования, любимая система "все включено" и категория номера семейный.

Скриншот

Просторная гостиная, отдельны спальни, шикарный вид — удовольствие стоит денег. Выложить такую сумму за отдых решится далеко не каждый. И кто-то за такие деньги согласится остаться дома и никуда не лететь.

Но у настоящих искателей приключений от трудностей только просыпается азарт. В феврале еще можно найти относительно дешевые варианты, но нужно быть готовым к тому, что придется искать компромиссы. Например, выбрать апартаменты, а не отель, а на ужин ходить в рестораны, расположенные при других отелях или в городе.

Так, в другом приложении можно найти такое предложение.

Скриншот