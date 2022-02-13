Как выглядит грандиозная статуя Будды в Китае

"Гора, которая поднимается над облаками" – вот как звучит дословный перевод скалы Lingyun (língyún shān), в которой вырезана грандиозная статуя Будды Майтрейи.

Это сооружение находится на восточном берегу реки Мин в районе горы Эмэй, в китайской провинции Сычуань.⁣

Никто доподлинно не знает, когда именно была вырезана эта статуя, но считается, что ее создатель был буддийским монахом, который начал работу над ней в 713 году. По легенде, он хотел спасти город Лэшань от надвигающегося наводнения, а также спасти мореплавателей.

Люди верили, что что образ Майтрейи может примирить буйные воды, в которых постоянно происходят кораблекрушения.

Но он, как это часто бывает, столкнулся с финансовыми трудностями. И тогда, в знак непоколебимой веры в свою идею, он выколол себе глаза и заточил в эту пещеру.

Спустя почти 70 лет после кончины монаха, военный губернатор Империи Тан профинансировал данный проект, и в 803 году статуя была завершена.

Любопытно, что статуя Будды Майтрейи действительно стала своеобразной покровительницей этих мест. При ее возведении, так как работы велись в скале, было извлечено и выброшено прямо в воду множество огромных камней. Впоследствии именно это, а также проведенные работы, уменьшили водовороты, сделав воду в этой местности более спокойной и пригодной для кораблей.

Высота статуи составляет 71 метр, из которых одна лишь голова – 15 метров, а размах плеч – 30 метров. Пальцы рук – 8 метров, а длина носа составляет 5,5 метров.