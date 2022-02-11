Единственное место в Европе, где сохранился матриархат

Бабушки на мотоциклах, песни, танцы и суровый морской ветер – все это Кихну. Небольшой остров в Балтийском море относится к Эстонии. Несмотря на его отдаленность от цивилизации, туристы стекаются сюда в теплый сезон. Чем живет “последний оплот матриархата в Европе” – читайте в материале “Рамблера”.

Точной даты основания Кихну нет. Одни историки считают, что к 1518 году на острове вовсю кипела жизнь. По другим данным, первые моряки и охотники на тюленей ездили на Кихну уже три тысячи лет назад.

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Как бы то ни было, матриархат воцарился на острове именно в 19 веке. В течение трехсот лет Кихну в основном населяют женщины. И мизандрия (или мужененавистничество) здесь ни при чем. Дело в том, что мужчины проводили большую часть года в море, занимаясь рыболовством. А жизнь на острове не могла просто встать на паузу. Так на хрупкие женские плечи легло все — от воспитания детей до соблюдения культурных и церковных традиций.

Как добраться

Кихну – остров небольшой: всего семь километров в длину и чуть более трех – в ширину. Он делится на четыре деревни: Лемси, Линакюла, Роотсикюла и Сяаре. Добраться до Кихну можно на пароме. Зимой, когда появляется крепкий лед, местные жители ходят до материка и обратно по морю. Наверняка поэтому в местном диалекте много слов, описывающих погоду, море и лед.

Чем заняться

Остров удивляет посетителей сразу. Ведь одним из главных способов передвижения на Кихну является грузовик. Многие туристы отмечают, что попадая на остров, ты думаешь, что совершил прыжок в прошлое.

Гостей на Кихну угощают домашним хлебом, пивом и ягодным вином. Балтийская сельдь является важным ингредиентом большинства местных блюд. Если вам понравится островная кухня, то можно взять мастер-класс у жителей Кихну по разделке и копчению рыбы. В июне, когда зацветает сирень, женщины открывают домашние кафе и угощают абсолютно всех желающих фирменными блюдами. Kihnu Keretäüs – кихнусские гастрономические дни – предполагают и богатую культурную программу.

Праздники на женском острове очень любят. Например, майскую миграцию салаки. В День летнего солнцестояния на острове поджигают старую рыбацкую лодку. В последнем месяце лета есть сразу несколько дней, посвященных традиционным народным танцам. Октябрь знаменит фестивалем скрипичной музыки, на который стекаются музыканты со всего мира.

Если приезжаете на остров, обязательно посетите краеведческий музей, рассказывающий о традициях и обычаях местных. А еще на Кихну есть несколько маяков. С самого большого из них открывается головокружительный вид на море и близлежащие островки.

Жизненный уклад

Роль женщин на этом эстонском острове расширилась за пределы традиционных гендерных ролей и вошла во все аспекты жизни на суше. Местные жительницы, кажется, умеют все: и вкусный обед приготовят, и корову выпасут-надоят, и своими руками починят мотор, если понадобится.

Местные женщины ведут сельское хозяйство, воспитывают детей и обязуются поддерживать традиции предков. Они хранят и передают младшим поколениям старинные песни, танцы, навыки традиционных ремесел. Женщины занимаются организацией свадеб и похорон. Кстати, когда жительнице Кихну исполняется 60, она начинает готовиться к смерти. Для этого шьет платье, а также вяжет рукавицы для мужчин, которых выберет в качестве копателей своей могилы.

Что удивляет большинство посетителей Кихну – то, что традиционная национальная одежда носится каждый день, а не только в праздники. С одной лишь разницей: замужние женщины надевают поверх тканых красных юбок яркие фартуки. Траурным цветом на Кихну считается синий.

Традиции и обычаи Кихну признаны ЮНЕСКО в 2003 году важным нематериальным культурным наследием. В список охранных объектов также попал маяк острова, который не так давно отреставрировали и снова открыли для посещения.

Тревожное будущее