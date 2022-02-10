Почему в некоторых отелях нет номера 420

В некоторых крупных зарубежных отелях нет номера 420. Чем не угодило это число хозяевам гостиниц и почему эти цифры решено было не использовать, читайте в материале "Рамблера".

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Согласно одной из теорий, приверженцами которой являются мистически настроенные люди, число 420 притягивает отрицательную энергетику. Говорят, именно поэтому в номерах гостиниц, на дверях которых красуются эти цифры, происходит наибольшее количество несчастных случаев, неприятностей и даже самоубийств. Поэтому некоторые считают, что это стало причиной отказа некоторых отелей использовать число 420 в нумерации комнат. Но на самом деле, дело вовсе не в этом.

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Действительно, в некоторых крупных отелях за номером 419 следует сразу номер 421 (или 419+1), но такое решение владельцы отелей приняли вовсе не из-за суеверий.

Некоторое время назад молодежь в Австралии устраивала кутежи, на которых помимо простого веселья участники этих собраний употребляли запрещенные препараты. Вскоре они решили придумать себе праздник, отмечать который стали в середине весны. Выбор даты пал на 20 апреля, то есть 4/20. Начало празднования начинали в 4:20 утра. Наиболее подходящими и самыми популярными местами таких встреч стали номера 420 в отелях.

Через некоторое время традиция апрельского кутежа распространилась за пределы Австралии и номера комнат 420 стали популярны не только в этой стране, но и за ее пределами. Более того, вскоре даже на изначальную дату развеселая молодежь перестала обращать внимание и оккупировала 420 номера в отелях не только 4 апреля, но и в другие дни. Даже если в комнатах, например, гостили другие постояльцы, ничто не мешало снявшим комнату по соседству молодым “последователям” странного праздника в 4:20 утра начинать громко стучать в номер 420, пугая гостей и нанося урон репутации отеля. Кроме того, некоторые особо активные молодые люди обзавелись привычкой снимать с двери номера с цифрой “420”.