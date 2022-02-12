В каких странах еще существует рабство

В современном мире еще остались страны, где существует рабство. Согласно данным организации Global slavery index, в рабстве находится больше 40 миллионов человек. Все они задействованы в принудительном браке или в принудительном труде.

Фото: Кадр из фильма "12 лет рабства" Кадр из фильма "12 лет рабства"

Несмотря на то, что большинству людей это кажется дикостью, в некоторых странах рабство считается абсолютно нормальной практикой. Несмотря на попытки международных организаций повлиять на подобное законодательство, проблема не была решена. Дело в том, что организацией рабства занимаются люди, которые не чтят закон.

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Мавритания

Эта страна была последней, где отменили рабство, и произошло это в 1981 году. При этом фактически оно продолжает существовать до сих пор. Количество рабов в стране оценивается, по разным данным, в 600 тысяч человек. Это составляет 20% населения страны и считается самым высоким показателем в мире. Здесь в рабство заключены и женщины и дети.

Мавританское правительство отрицает наличие рабов в стране. Однако рабовладельцы пользуются обходными путями. Дело в том, что в Мавритании запрещено владеть людьми, а принуждать к труду — не запрещено. Как правило, рабы здесь занимаются скотоводством, работой по дому и обслуживанием. Рабы переходят по наследству: их дети принадлежат детям хозяев. Даже если человек освобождается, он все равно фактически финансово зависим от хозяина.

Гаити

Фактического рабства на Гаити нет, никто не ведет статистику из-за бедности населения. Во многие районы не местные просто боятся заходить, потому что они выглядят еще хуже, чем гетто, а к чужакам там относятся воинственно. по разным оценкам, в рабстве могут находиться около 6% населения страны. Все это контролируется различными преступными группировками.

Многие люди попадают в рабство из-за долговых ям. Бандиты специально дают деньги нищим, а потом, если не выбивают их, берут человека в рабство. Также здесь очень распространен тяжелый принудительный труд для детей.

На Гаити действует система Реставек, в рамках которой бедные родители отдают своего ребенка прислуживать богатой семье. Считается, что так он будет жить в лучших условиях и сможет получить образование. На деле дети прислуживают по дому и испытывают тяжелое физическое эмоциональное насилие. Ежегодно количество реставиков растет из-за растущей бедности населения. В этой системе задействованы 25% детей всей страны, больше половины из них — девочки.

Пакистан

Официально рабство в Пакистане, как и в других странах, запрещено, но, согласно оценкам, там может проживать от двух до восьми миллионов рабов. Чаще всего рабство в Пакистане работает как долговое обязательство. Человека предоставляет свои услуги, чтобы покрыть долги, но постоянно сумма становится все больше и больше. Если раб сбегает, его объявляют в розыск, а потом сумма, потраченная на поиски, приплюсовывается к долгу. Долг передается по наследству, поэтому дети часто становятся рабами вместо своих родителей.

Международные организации создают специальные лагеря, куда заселяют тех, кому удалось сбежать. Однако даже там рабы не чувствуют себя в безопасности из-за того, что их бывшие хозяева могут их выкрасть и вернуть себе.