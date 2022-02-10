Где найти жилой подземный город

В центральной части австралийского штата Южная Австралия больше сотни лет существует город Кубер-Педи. Сейчас 60% его жителей живет под землей. Почему на ветренном пустыре возник город и что заставило людей построить оазис в шахтах – читайте в материале “Рамблера”.

Если ехать мимо Кубер-Педи по трассе, вам вряд ли захочется останавливаться: пустынные улицы, тут и там оставлена колоссальных размеров спецтехника, покрытая тонкой завесой красноватой пыли. Свидетели утверждают, что с высоты Кубер-Педи выглядит и вовсе как брошенная стройка или шахта. Кажется, что цивилизация посетила город лишь однажды и больше об этом уголке никто не вспоминал.

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Но это совсем не так. Жизнь города кипит глубже, под землей.

Около 100 лет назад подросток обнаружил в этом районе кусок опала – минералоида, используемого в производстве ювелирных украшений. Люди стекались из самых разных регионов для работы на крупнейшем в мире месторождении опалов. Возникли опаловые шахты.

Кубер-Педи – город, в котором вечно жарко и ветрено. Летом температура воздуха вовсе может прогреться до 53 градусов Цельсия. Что никак не располагает к отдыху после тяжелого дня в шахте. Но вместо того, чтобы переехать в места с более приятным климатом, работники проявили творческий подход и построили подземный город в старых шахтах. Там есть все: от землянок-квартир до церкви с витражными стеклами, баров, игровых залов.

В период своего расцвета в 1970-х и 80-х годах в городе проживало более 1000 горняков. Сегодня их всего около 100. Примерно 60% из 3500 местных жителей Кубер-Педи остаются под землей.