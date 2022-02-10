Почему так красиво: россиян пустят на остров вечной весны

Среди открытых для россиян направлений появилась Португалия (но не вся). О том, как попасть на райский остров, где всегда весна — в материале "Рамблера".

Несмотря на то, что въезд в континентальную Португалию российским туристам запрещен, двери в живописную страну все же приоткрылись. В частности, с 3 февраля Португалия начала принимать документы на визу у граждан РФ, которые полетят на Мадейру рейсами «Уральских авиалиний» или другими любыми прямыми рейсами в туристических целях. Об этом сообщило Посольство Португалии в Москве.

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Ведомство объяснило, что за шенгенской визой можно будет обратиться в Визовый центр Португалии BLS в Москве. Туристам понадобится полный пакет документов, включая авиабилеты туда и обратно и бронь в отеле на период пребывания в стране. Можно подать документы и через любое аккредитованное Посольством турагентство.

Райское место

Зеленый изумруд Португалии, остров Мадейра, находится в Атлантическом океане в 1000 км от побережья.

На самом деле, утопающий в цветах остров — это верхушка подводного вулкана высотой 6000 метров, выросшего со дна Атлантики. Именно из-за вулканического прошлого Мадейры она богата невероятным изрезанным ландшафтом из сотен ущелий, гор и грандиозных обрывов. Причем остров полностью покрыт цветущим ковром растительности самых разных оттенков зеленого.

Символом Мадейры считаются облака, в которых утопают вехушки гор. Именно они поливают Мадейру дождями, делая из скалистого ландшафта цветущий тропический сад.

Это райское место постоянно утопает в цветах, от чего зовется островом вечной весны. Туристы считают, что каждый уголок Мадейры выглядит как картинка.

Что надо сделать

Для того, чтобы попасть на Мадейру нужно будет за 48 часов до въезда заполнить эпидемиологическую анкету на сервисе www.madeirasafe.com. Результат теста или сертификат о вакцинации можно заранее отправить через портал. Пассажиры, прилетающие на португальский остров, подлежат обязательной термометрии.

Если у туриста нет цифрового ковид-сертификата ЕС, то они должны сделать следующее:

- Предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или теста на антитела, полученный не позднее, чем за 48 часов до вылета;

- Предъявить сертификат о вакцинации (принимают и с российским «Спутником V» или сертификат переболевшего (действителен до 90 дней);