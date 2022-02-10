4 вещи, которые удивляют японцев в русских

Между культурами Японии и России существует большая пропасть. Некоторые вещи, которые делают японцы, порождают в нас множество вопросов, то же можно сказать и в отношении русских. "Рамблер" расскажет, что японцев удивляет в русских.

Демонстрация чувств

Японцы очень сдержаны в проявлении своих чувств. Более того, в общественных местах это считается неприемлемым. Поэтому, когда японцы видят, как русские держатся за руки или целуются, они зачастую отворачиваются, поскольку их это очень смущает. Также японские мужчины не дарят своим возлюбленным цветы без особого на то случая.

Работа

Практически каждый русский человек с большим удовольствием уйдет пораньше с работы или же отправится в отпуск, чего нельзя сказать о японцах. Одна из их целей в жизни — найти хорошую работу и работать настолько хорошо, насколько это возможно. Многие японцы страдают трудоголизмом и будут только рады задержаться на работе.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи в Японии продаются поштучно и стоят больших денег. В то время, как в России люди покупают их килограммами. То же самое можно сказать и о мясе — в Японии будет трудно найти целую палку колбасы.

Кроме этого, японцев удивляет, что русские не очищают виноград или дольки апельсина от кожуры.

Улыбка