Японский остров c мрачной судьбой, который «захватили» кролики

До небольшого острова Окуносима во Внутреннем Японском море можно добраться только на пароме. Такое расположение не пугает туристов, поток которых не убывает из года в год. Однако место — не такое милое, каким кажется на первый взгляд: в его истории есть и мрачные страницы.

Фото: Rachel Lovinger/Flickr Rachel Lovinger/Flickr

История

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В 1925 году Императорский институт науки и технологий японской армии инициировал секретную программу по разработке химического оружия. Реактор решили строить на Окуносиме: остров достаточно изолирован от других мест, далеко от Токио, а еще до него непросто добраться незнающему человеку.

Завод по производству химических боеприпасов построили в 1929 году. В основном предприятие производило боевое отравляющее вещество иприт и слезоточивый газ. Жители не знали, что на острове находится бункер с токсичным газом — все думали, что это работает бывший завод по консервированию рыбы.

Из-за секретной миссии вплоть до окончания Второй мировой войны существование острова тщательно скрывалось картографами. Его даже удалили со всех карт.

Steffen Flor/Flickr

После Второй мировой войны свидетельства существования завода тщательно уничтожались: газ утилизировали или закопали, а документы сожгли.

В 1988 году на Окуносиме открыли Музей ядовитых газов, который должен «предупредить как можно больше людей об ужасных истинах о ядовитых газах».

Откуда столько кроликов

В 2021 году на острове насчитывалось около 900 кроликов. Учитывая площадь острова (0,7км²), это один кролик на 70 см острова. Зоозащитники считают, что зверьки живут в ужасных и неподходящих условиях. Однако стратегии, как решить эту проблему, пока ни у кого нет.

Откуда же взялись все эти ушастые жители? Главное предположение — животных использовали для испытаний секретного химического оружия. После прекращения разработок кроликов выпустили на волю, где они начали размножаться с невероятной скоростью. Однако разные источники утверждают, что подопытных животных усыпили после уничтожения завода. Согласно другой версии, кроликов случайно оставили на острове туристы.

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