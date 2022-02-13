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3 часа назад

Японский остров c мрачной судьбой, который «захватили» кролики

Дарья Амосова

До небольшого острова Окуносима во Внутреннем Японском море можно добраться только на пароме. Такое расположение не пугает туристов, поток которых не убывает из года в год. Однако место — не такое милое, каким кажется на первый взгляд: в его истории есть и мрачные страницы.

Японский остров c мрачной судьбой, который «захватили» кролики
Фото: Rachel Lovinger/FlickrRachel Lovinger/Flickr

История

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В 1925 году Императорский институт науки и технологий японской армии инициировал секретную программу по разработке химического оружия. Реактор решили строить на Окуносиме: остров достаточно изолирован от других мест, далеко от Токио, а еще до него непросто добраться незнающему человеку.

Завод по производству химических боеприпасов построили в 1929 году. В основном предприятие производило боевое отравляющее вещество иприт и слезоточивый газ. Жители не знали, что на острове находится бункер с токсичным газом — все думали, что это работает бывший завод по консервированию рыбы.

Из-за секретной миссии вплоть до окончания Второй мировой войны существование острова тщательно скрывалось картографами. Его даже удалили со всех карт.

Steffen Flor/Flickr

После Второй мировой войны свидетельства существования завода тщательно уничтожались: газ утилизировали или закопали, а документы сожгли.

В 1988 году на Окуносиме открыли Музей ядовитых газов, который должен «предупредить как можно больше людей об ужасных истинах о ядовитых газах».

Откуда столько кроликов

В 2021 году на острове насчитывалось около 900 кроликов. Учитывая площадь острова (0,7км²), это один кролик на 70 см острова. Зоозащитники считают, что зверьки живут в ужасных и неподходящих условиях. Однако стратегии, как решить эту проблему, пока ни у кого нет.

Откуда же взялись все эти ушастые жители? Главное предположение — животных использовали для испытаний секретного химического оружия. После прекращения разработок кроликов выпустили на волю, где они начали размножаться с невероятной скоростью. Однако разные источники утверждают, что подопытных животных усыпили после уничтожения завода. Согласно другой версии, кроликов случайно оставили на острове туристы.

Jdlrobson/wikimedia.org

Кроликов на острове можно покормить и погладить; охота, естественно, запрещена. Также на остров нельзя приезжать с собаками и кошками, чтобы питомцы не начали драку с «местными». По состоянию на 2010 год, на острове проживало всего 26 человек.

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