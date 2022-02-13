Японский остров c мрачной судьбой, который «захватили» кролики

До небольшого острова Окуносима во Внутреннем Японском море можно добраться только на пароме. Такое расположение не пугает туристов, поток которых не убывает из года в год. Однако место — не такое милое, каким кажется на первый взгляд: в его истории есть и мрачные страницы.
В 1925 году Императорский институт науки и технологий японской армии инициировал секретную программу по разработке химического оружия. Реактор решили строить на Окуносиме: остров достаточно изолирован от других мест, далеко от Токио, а еще до него непросто добраться незнающему человеку.
Завод по производству химических боеприпасов построили в 1929 году. В основном предприятие производило боевое отравляющее вещество иприт и слезоточивый газ. Жители не знали, что на острове находится бункер с токсичным газом — все думали, что это работает бывший завод по консервированию рыбы.
Из-за секретной миссии вплоть до окончания Второй мировой войны существование острова тщательно скрывалось картографами. Его даже удалили со всех карт.
После Второй мировой войны свидетельства существования завода тщательно уничтожались: газ утилизировали или закопали, а документы сожгли.
В 1988 году на Окуносиме открыли Музей ядовитых газов, который должен «предупредить как можно больше людей об ужасных истинах о ядовитых газах».
В 2021 году на острове насчитывалось около 900 кроликов. Учитывая площадь острова (0,7км²), это один кролик на 70 см острова. Зоозащитники считают, что зверьки живут в ужасных и неподходящих условиях. Однако стратегии, как решить эту проблему, пока ни у кого нет.
Откуда же взялись все эти ушастые жители? Главное предположение — животных использовали для испытаний секретного химического оружия. После прекращения разработок кроликов выпустили на волю, где они начали размножаться с невероятной скоростью. Однако разные источники утверждают, что подопытных животных усыпили после уничтожения завода. Согласно другой версии, кроликов случайно оставили на острове туристы.
Кроликов на острове можно покормить и погладить; охота, естественно, запрещена. Также на остров нельзя приезжать с собаками и кошками, чтобы питомцы не начали драку с «местными». По состоянию на 2010 год, на острове проживало всего 26 человек.