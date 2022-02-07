Какой вопрос поможет не опозориться в Южной Корее

Британец-эмигрант Джоэл Беннет совершил серьезную ошибку, когда поблагодарил владелицу ресторана за ужин во время своей первой поездки в Южную Корею. Чем Джоэл обидел хозяйку и как можно было этого избежать – расскажет “Рамблер”.

Хозяйке ресторанчика было 60, а Джоэлу – 23. Он сказал ей “комаво” и, сам того не понимая, использовал небрежную, неформальную форму благодарности. Она могла быть истолкована как грубая и оскорбительная, если бы он был корейцем. Туристу следовало произнести “камсамнида”, чтобы от души поблагодарить возрастную хозяйку за гостеприимство.

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“Я не знал, что есть так много способов сказать спасибо. Я всегда думал, что спасибо — это просто спасибо”, – удивился парень.

Но корейская культура и язык (как неотъемлемая ее часть) не зря называют самыми сложными для понимания в мире. Так как они требуют постоянной оценки своего старшинства, социального статуса и уровня близости по отношению к собеседнику. И хотя во многих культурах интересоваться возрастом считается дурным тоном, то в Южной Корее это часть социального договора, который устанавливает иерархию между говорящими. Вот почему в этой стране вскоре после знакомства с новым человеком вас обязательно попросят сказать, сколько вам лет. Потому что даже разница в один год может диктовать правила общения, а также то, как они будут есть и пить в компании друг друга.

Например, когда вы пьете алкоголь в компании людей старшего возраста, в знак уважения нужно наливать напиток двумя руками; отворачивать голову от них, когда делаете глоток; ждать, пока старший за столом поставит свой стакан первым, прежде чем вы опустите свой. И никогда не позволяйте стакану старца долго оставаться пустым!

Такой пиетет связан с влиянием неоконфуцианства на жителей Южной Кореи — древней идеологии, основанной на сыновней почтительности, уважении к старшим и соответствующих общественных порядках, которая существует в стране более 500 лет и продолжает диктовать социальные нормы.

В неоконфуцианстве социальная гармония может быть достигнута за счет соблюдения естественного порядка в рамках пяти норм человеческих отношений, известных как самган орюн по-корейски: правитель и подданный, муж и жена, родитель и ребенок, брат к брату и друг к другу. К тем, кто занимает высшую ступеньку социальной иерархии — родителю, мужу, правителю — следует относиться с уважением и смирением. А к тем, кто находится на низших – просто вежливо и доброжелательно.