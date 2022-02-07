Теперь можно все? Новые правила в Греции и что там происходит

Темпы заражаемости омикрон-штаммом коронавируса бьют рекорды, но каждое государство справляется с ситуацией по-разному. Новости из Греции кого-то порадовали, а кого-то, наоборот, удивили. Подробнее о том, что происходит в солнечной стране — в материале "Рамблера".

Некоторые страны заявили, что пик заболеваемости уже пройден, и поспешили ослаблять и снимать ограничения. Такие решения приняли в Израиле, Британии, Мексике, Греции и других государствах.

В частности, министр здравоохранения Танос Плеврис заявил, что с 7 февраля Греция отменяет тесты для привитых при въезде в страну. Обладатели европейских цифровых ковид-сертификатов (EUDCC) или их эквивалентов, выданных в 33 странах, с которыми у ЕС подписаны соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации теперь не будут делать тесты до вылета и по прибытию в Грецию.

При этом ранее Греция разрешала въезд только туристам из Шенгенской зоны, Евросоюза и еще 42 стран, среди которых были Россия, Украина, Армения, Белоруссия, Молдова и Азербайджан. Однако с 7 февраля страна разрешила въезд абсолютно всем путешественникам с отрицательным ПЦР-тестом (не старше 72 часов) на коронавирус или экспресс-тестом (не старше 24 часов). Справка о тестировании должна быть на английском языке. Кроме того, до вылета нужно заполнить анкету PLF.

Что говорят

О том, что происходит в Греции рассказал проживающий там

Сергей Цехмистренко, заместитель главного редактора проекта «Сноб»:

"В Греции отменили запрет на музыку в барах, ресторанах и кафе. Его введение сопровождалось скандалом, поскольку это случилось аккурат в канун Нового года. В результате сотни ресторанов по всей стране вынуждены были отменить новогодний ужин — ну кто в Греции ходит в такие заведения только ради еды? Нынешние послабления не сняли запрет на танцы: посетителям заведений все так же предписано сидеть, не вставая с мест. И даже велено «не раскачиваться в такт музыке сидя»...", — рассказал журналист.

Двойные маски

По словам журналиста, остальных ограничений новые правила не коснулись: