Где недорого покататься на лыжах

Горнолыжный сезон близится к концу, но еще можно успеть бюджетно покататься на лыжах или сноуборде. Тревел-эксперт Марина Чепнян посоветовала пять недорогих курортов в России и за границей. Подробнее — в материале "Рамблера".

Курорты в России: Шерегеш, Красная Поляна, Домбай

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Покататься на российских курортах можно очень недорого, если выбирать непопулярные даты и заранее бронировать проживание. На все путевки по России сейчас действует акция - кешбэк до 20% стоимости при оплате банковской картой "Мир". Самый доступный по цене - это Шерегеш, туда в этом году запустили чартеры. Инфраструктура на курорте не самая насыщенная, но зато склоны отличные, много трасс разной сложности.

На Красную Поляну также можно съездить бюджетно, если взять свое оборудование и предварительно купить скипассы. Главный плюс этого курорта - множество развлечений, возможность потусоваться еще и в Сочи.

Еще одно бюджетное направление - курорт Домбай в Карачаево-Черкессии. Лететь нужно в Минеральные воды, а оттуда ехать в горы на автобусе или такси.

Цахкадзор, Армения

Отдых на малоизвестном горнолыжном курорте в Армении гарантирует вам спокойствие и богатый местный колорит. Маленький городок Цахкадзор в горах, в часе езды от Еревана, - прекрасное место для продвинутого катания на лыжах и сноубордах. Есть зеленые и учебные трассы, где русскоговорящие инструкторы покажут новичкам, как встать на лыжи или доску. Любителям фрирайда и экстрима есть где разгуляться - несколько красных и черных трасс. Продолжить развлечения можно и вне склона. В городе есть казино, несколько спа-центров при отелях, рестораны с очень вкусной и дешевой едой - обед на двоих с напитками обойдется в 1200-1500 рублей. Отели на любой вкус, от бюджетных до очень приличных, все говорят на русском, есть прокат оборудования и все, что нужно для комфортного отдыха.

Силичи, Белоруссия

Еще одно неизвестное многим место - горнолыжный центр Силичи, в 40 км к северу от Минска. Добираться туда можно на автобусе или поезде, но лучше всего на машине. Силичи идеален для семейного отдыха: цены совсем не кусаются, а на территории множество самых разных развлечений для тех, кто не планирует покорять склоны. Закрытый каток и тропа здоровья, трассы для беговых лыж, тюбинга и катания на санях, пейнтбол и картинг-центр, бани и рестораны порадуют детей и взрослых. На обратном пути стоит остаться на ночевку в Минске, чтобы насладиться архитектурой в стиле сталинский ампир и плотно пообедать знаменитыми белорусскими драниками и колдунами.

Банско, Болгария

Болгария любима многими как место для комфортного и недорогого пляжного отдыха. Но там есть еще и отличные горнолыжные курорты, где приятное катание также не пробьет брешь в бюджете. Самый популярный - Банско, молодой курорт, где катаются и сами болгары, и туристы из разных стран. Место идеально для начала катания, поэтому сюда часто приезжают ставить на лыжи малышей: трассы простые и средней сложности, есть русскоговорящие инструкторы и прокат оборудования и даже специальный "лыжный садик". Сам городок Банско очень приятный, с красивыми горными видами и хорошей инфраструктурой. Отели и рестораны есть на любой бюджет, от приятных семейных заведений с низкими ценами до шикарных дорогих.

Шахдаг, Азербайджан