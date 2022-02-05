Лучше остаться дома: 3 самых небезопасных для туризма страны

Между тем, чтобы отправиться в путешествие в небезопасную страну или остаться дома, лучше выбрать второй вариант. В материале "Рамблера" попытаемся объяснить, почему эти три страны лучше не выбирать в качестве туристического направления.

Афганистан

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Пожалуй, одно из самых беспокойных государств в мире. А согласно Глобальному индексу миролюбия по состоянию на 2018 год Афганистан занимает 162 строчку из 163 (ниже расположилась Сирия).

Из-за постоянных политических и религиозных конфликтов страну раздирают гражданские войны, а группировки боевиков устраивают многочисленные взрывы по всей стране, количество которых, увы, лишь растет. Подавляющая часть местного населения живет за чертой бедности, а власти не в состоянии защитить граждан. Что уж говорить о туристах? Порой банальное нахождение на улице становится опасным, поэтому лучше избегать развлекательных поездок по данному направлению.

Венесуэла

Это государство могло стать одним из лидеров мировой экономики. Имея огромный нефтяной потенциал, запасы полезных ископаемых и алмазов, страна погрузилась в бедность и беззаконие.

Вооруженные разбойные нападения на туристов с цель грабежа или выкупа тут совсем не редкость, поэтому данное направление лучше оставить даже самым отъявленным любителям пощекотать нервы.

Здесь практически нет полицейских, а в Каракасе существуют районы, где закон действительно бессилен - сотрудники правопорядка сами бояться туда заходить.

Путешествовать в эту страну допустимо лишь с вооруженной охраной и под руководством местного гида, который хорошо знаком с негласными правилами, которые диктуют улицы Венесуэлы.

Кстати, по состоянию на 2018 год Венесуэла на 143 месте Глобального индекса миролюбия.

Гаити

Республика Гаити считается самой нищей страной западного полушария. За чертой бедности живут аж 80% населения.