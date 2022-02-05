Россиянин отправился в «город грехов» и ощутил его пагубное влияние

У большинства людей американский город Лас-Вегас ассоциируется с праздником жизни и вседозволенностью, однако его атмосфера порой пагубно воздействует на людей и даже губит жизни. Российский журналист и репортер Игорь Ротарь, проживающий в США, отправился в «город греха» через Долину Смерти, чтобы увидеть другую Америку, и поведал о своем путешествии. «Лента.ру» публикует его рассказ.

Почти на диком Западе

Видео дня

Живя в Сан-Диего, расположенном всего в семи часах езды от знаменитого Лас-Вегаса, было бы преступлением хотя бы иногда не выбираться посмотреть на знаменитый «город греха». К тому же по дороге к нему можно увидеть немало интересного, включая прославленные пустыни Калифорнии.

В этот раз я решил не просто проехать на автомобиле по жарким штатам США, а повторить маршрут героини фильма Микеланджело Антониони «Забриски Пойнт». В культовой картине секретарша Дарья отправляется в резиденцию своего босса в Долине Смерти. Ее путь лежит через бескрайние пески, где лишь изредка встречаются забытые богом поселки.

Спустя полвека здесь мало что изменилось. Разве что местные жители стали воспитаннее. Так, в фильме в одной из деревушек группа 10-летних сорванцов пытается задрать девушке юбку — в нынешней благопристойно скучной Америке такое исключено: во-первых, теперь детям запрещено гулять без взрослых, а во-вторых, современные мальчишки уже не такие хулиганы, какими когда-то были их деды.

Кадр: фильм «Великолепная семерка»

В целом во время поездки создается четкое впечатление, что ты оказался в декорациях к знаменитым вестернам, таким как «Великолепная семерка», «Хороший, плохой, злой» или «Быстрый и мертвый». Правда, сейчас все значительно скучнее, а прежнюю бандитскую романтику можно ощутить лишь в музеях и туристических «салунах». И хотя сегодня лихих ковбоев сменили туристы, пустыни по-прежнему очень красивы.

Кстати, если довелось оказаться в калифорнийских парках, то лучше остановиться не в отеле, а в кемпинге. Стоянки для палаток значительно удалены друг от друга, и здесь можно почувствовать себя настоящим Робинзоном. Купив в любом сельском магазинчике дрова (решившийся рубить деревья, чтобы развести костер, в глазах окружающих превратится в преступника) и приготовленную фермерами национальную американскую еду джерки (вяленое на солнце мясо), можно провести вечер почти так же, как американские первопроходцы. Звездное небо над головой, шорохи пустыни и вой койотов — что еще нужно, чтобы вообразить себя настоящим покорителем Дикого Запада?

Пришельцы и золотоискатели

Первую ночевку советую сделать в парке Джошуа-Три. Когда-то в этих местах проходила дорога мормонов, и именно они дали название уникальному местному растению из семейства пальмовой юкки. Мормонам это растение почему-то напомнило молящегося Иисуса Навина, которого также называют Иехошуа. Подобные ассоциации, конечно, возникают не у всех, однако суровая пустыня с одинокими странными кактусами действительно впечатляет почти каждого туриста.

Гуляя по парку, я наткнулся на группу женщин, которые выглядели необычно и не были похожи на местных: на их лицах было очень много макияжа, а на головах красовались странного вида шляпы. Они сразу же спросили, верю ли я в пришельцев. Я честно признался, что как раз им и являюсь: «Видите, даже по-английски плоховато говорю».

Оказалось, что эту пустыню облюбовали искатели инопланетян. Несколько десятилетий назад здесь даже появилась местная достопримечательность — так называемый «Дом пришельцев» или Area 55 Futuro House. Он был спроектирован финским архитектором Матти Сууроненом в конце 1960-х годов, отчасти в знак уважения к покорению космоса человеком. Сегодня же его можно арендовать для ночлега за каких-то 290 долларов за ночь.

Но времени на футуристическую архитектуру у меня не было — следующей остановкой в маршруте была, пожалуй, самая знаменитая и страшная пустыне США — Долина Смерти. Вообще к этому месту часто применим эпитет «самый». Например, это самое засушливое и самое жаркое место Северной Америки, здесь была зарегистрирована рекордная на континенте температура в 57 градусов. К тому же в этой пустыне расположена и самая низкая (на 86 метров ниже уровня моря) точка Северной Америки.

Свое название она получила в 1849 году во время калифорнийской золотой лихорадки — в тот год две группы золотоискателей пытались найти через нее короткий путь в Калифорнию. Они рассчитывали выйти на старую испанскую тропу (ту самую, с которой сбились и основатели Лас-Вегаса), но в итоге блуждали по долине неделями и не могли найти выход из нее

Им повезло обнаружить воду, но пришлось съесть часть быков и разломать часть фургонов, чтобы приготовить еду. Они решили оставить повозки и смогли покинуть долину только пешком. Когда золотоискателям удалось найти выход, одна из женщин обернулась и сказала: «Прощай, Долина Смерти!»

Кстати, в долине есть и другой забавный привет из далекого прошлого. То и дело здесь встречается дорожный знак «Осторожно, ослы». Дело в том, что в начале XX века здесь добывали соль и серебро, а ослов использовали для их транспортировки по пустыне. После закрытия шахт ослов отпустили на волю, где они прижились и стали размножаться. Несколько раз мне попадались такие дикие стада. Интересно, что ослики совершенно не боятся туристов, а напротив, всегда идут к ним навстречу в надежде на угощение.

Мечта мизантропов и экстремалов

Как уже упоминалось выше, именно в Долине Смерти происходит большая часть знаменитого фильма Aнтониони «Забриски пойнт», и это вряд ли случайно. Великий итальянский режиссер снимал картину об одиночестве людей, а его излюбленным приемом была нарочито долгая демонстрация пейзажей.

Мрачно-суровые, почти марсианские локации долины не могли не восхищать как интровертов, так и мизантропов. Это место просто создано для любителей одиночества. Увы, есть одно «но». Сегодня количество туристов в долине просто зашкаливает, и на смотровых площадках точно не удастся побыть наедине с собой. Однако выход есть — необходимо просто углубиться в долину (тропы проложены везде), и туристы исчезнут.

Другой минус раскрученности долины — кусачие цены. Так, самый скромный номер в отеле будет стоить двести долларов, а поесть в ресторане дешевле, чем за 50 долларов, проблематично. Впрочем, можно остановиться в кемпинге, а еду готовить на костре.

Долина Смерти также излюбленное место среди экстремалов, испытывающих здесь свои физические возможности. Ежегодно в пустыне проходит самый крупный в США двухдневный марафон, очень популярны многодневные путешествия через пески на велосипедах. А однажды я встретил семью с шестилетней дочкой, планирующую четырехдневный переход через пустыню без пищи.

Но и это еще не все. Как раз посередине пустыни расположен магазин марихуаны, которая легализирована в Калифорнии. По-видимому, те, кто его открыл, считают, что без этого восприятие местных красот будет неполным.

В мире греха

То, что находишься в Неваде, ясно ощущается в первом же ее городке. Дело в том, что это единственный штат, где, за исключением Лас-Вегаса, легализирована проституция. Причем тут можно встретить все удовольствия в одном месте: заправка, магазин, казино и бордель.

Кстати, бордели предлагают бесплатные экскурсии, где туристам подробно рассказывают о буднях этих интересных заведений. А вот кто их клиенты, мне представляется с трудом: пять минут стоят 500 долларов, а час — четыре тысячи долларов! По одной из версий, сюда приезжают оттянуться те, кому удалось сорвать куш в казино

Что ж, может, хоть в Лаг-Вегасе конкуренция сбивает цены. Этот построенный среди безжизненной пустыни мегаполис считается символом жизненной энергии, оптимизма и отчасти дурного вкуса американцев. Многие казино копируют наиболее знаменитые достопримечательности мира. Здесь есть своя Венеция, Эйфелева башня, египетские пирамиды и даже статуя Свободы. Конечно же, все это отдает откровенным китчем, но буйство красок все равно впечатляет. Поэтому многие американцы из глубинки считают, что, побывав в Лас-Вегасе, они, по сути, посмотрят весь мир.

К тому же гостиницы при казино баснословно дешевы по американским меркам. Так, великолепный номер в четырехзвездочной гостинице в будний день здесь стоил меньше 30 долларов. При этом за 100 долларов можно поселиться в шикарных апартаментах отеля категории пять звезд. Во многих игорных домах также есть очень дешевые или даже бесплатные «шведские столы», предлагающие самые разнообразные деликатесы практически из всех уголков земного шара.

Естественно, такой «коммунизм» объясняется отнюдь не филантропическими наклонностями владельцев игорного бизнеса. Расчет хозяев казино циничен и прост: главное — заманить клиентов, и многие из них, поддавшись пагубной страсти, оставят здесь все деньги.

Расходы на еду и почти бесплатное жилье окупаются с лихвой. По Лас-Вегасу ходят рассказы о безумцах, продававших дома в надежде выиграть миллионные суммы. Проиграв все, эти люди пытались убедить менеджеров казино вернуть им потраченное, клятвенно уверяя их, что «больше не будут». Известно, что игромания — это психическая болезнь. «Подсевшему» игроку очень трудно справиться со своей привычкой. И в США наряду с обществами анонимных наркоманов и алкоголиков существуют и сообщества «завязавших» игроков, участников которых исправно поставляет Лас-Вегас.

Вообще говоря, Лаг-Вегас — это такой праздник легализованного непослушания. Так, например, это единственное место в США, где можно в открытую пить алкоголь из бутылки или банки прямо на улице. Продают спиртное здесь круглосуточно, что также запрещено в других штатах.

Азартные игры, обилие алкоголя. Что же остается еще? Естественно, женщины. По городу разъезжают грузовики со снимками обнаженных красавиц. Сомнительные люди на улицах раздают буклеты с фото и телефонами девушек. Причем цены за их услуги доходят до 30 долларов. Но на самом деле, это классическое «разводилово».

Проституция в Лас-Вегасе запрещена, и девушка предлагает лишь эротический танец. Говорят, что за дополнительную плату она соглашается и на большее, однако сколько именно ей придется отдать, неизвестно. В любом случае, пусть и с риском, но в «городе греха» можно удовлетворить любые порочные наклонности, и именно поэтому в Лас-Вегасе так много туристов