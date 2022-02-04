Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
43 минуты назад

Зачем исландцы едят протухшее акулье мясо

Путешествие в Исландию — удовольствие не из дешевых. Согласно данным Конфедерации Туризма, количество иностранных туристов в этой стране в сентябре прошлого года упало до 108 тысяч. Тем не менее многие мечтают хоть раз в жизни побывать в маленьком государстве на одноименном острове. "Рамблер" расскажет несколько фактов об Исландии, которые мало кто знает.

Зачем исландцы едят протухшее акулье мясо
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Непоколебимая вера

Жители Исландии всерьез верят в существование троллей и эльфов – например, до начала проектирования новой дороги строители советуются со специалистами по фольклору, чтобы случайно не вторгнуться во владения фантастических существ.

Более того исландцы часто строят в своих садах маленькие церкви, надеясь обратить в христианство маленький народец хулдуфолк (Huldufólk — эльфы, прим.ред.), который, по преданиям, прячется в местных горах.

Необычный закон

Исландия стала первой европейской страной за исключением Ватикана, Андорры и нескольких других карликовых государств, где стриптиз запрещен законодательно. Принятый парламентом закон вступил в силу 1 июля 2010 года. Причина его принятия связана с опасениями, что под вывеской стриптиз-клубов женщин заставляют заниматься древнейшей профессией.

Главный деликатес

В Исландии акулье мясо научились готовить еще во времена викингов, правда весьма оригинальным способом. Дело в том, что сам по себе свежатина невыносимо отдает аммиаком. Чтобы избавиться от этого запаха, исландцы закапывают мясо в песок, чтобы влага и земля вымыли все токсические вещества. Единственное, к чему придется привыкнуть тем, кто осмелится попробовать такое блюдо — запах тухлятины. Правда, сами исландцы считают приготовленную таким образом акулью плоть деликатесом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители