Зачем исландцы едят протухшее акулье мясо

Путешествие в Исландию — удовольствие не из дешевых. Согласно данным Конфедерации Туризма, количество иностранных туристов в этой стране в сентябре прошлого года упало до 108 тысяч. Тем не менее многие мечтают хоть раз в жизни побывать в маленьком государстве на одноименном острове. "Рамблер" расскажет несколько фактов об Исландии, которые мало кто знает.

Непоколебимая вера

Жители Исландии всерьез верят в существование троллей и эльфов – например, до начала проектирования новой дороги строители советуются со специалистами по фольклору, чтобы случайно не вторгнуться во владения фантастических существ.

Более того исландцы часто строят в своих садах маленькие церкви, надеясь обратить в христианство маленький народец хулдуфолк (Huldufólk — эльфы, прим.ред.), который, по преданиям, прячется в местных горах.

Необычный закон

Исландия стала первой европейской страной за исключением Ватикана, Андорры и нескольких других карликовых государств, где стриптиз запрещен законодательно. Принятый парламентом закон вступил в силу 1 июля 2010 года. Причина его принятия связана с опасениями, что под вывеской стриптиз-клубов женщин заставляют заниматься древнейшей профессией.

Главный деликатес