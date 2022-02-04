Как Флоренция испытывает туристов на прочность

Если, глядя на картину Леонардо да Винчи “Поклонение волхвов” в галерее Уффици, вы почувствовали, как ваш желудок сжался, сердце забилось быстрее, колени подогнулись, а ладони стали липкими, поздравляем. У вас синдром Стендаля. Что это такое и причем здесь поездка в мекку итальянской культуры, расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Инферно" Кадр из фильма "Инферно"

Синдром Стендаля – это психосоматическое расстройство, вызванное сильным впечатлением от художественного богатства Флоренции. А получил он свое название благодаря французскому писателю Мари-Анри Бейлю (более известному по псевдониму Стендаль). Он очень любил путешествовать и публиковать заметки об этом.

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В 1817 году Стендаль отправился во Флоренцию. Писатель мечтал посетить базилику Санта-Кроче, в которой находились гробницы философа Никколо Макиавелли, художника Микеланджело и астронома Галилео Галилея. Ими молодой Стендаль искренне восхищался. Когда он приблизился к гробницам, почувствовал неладное (о чем потом написал в заметках “Неаполь и Флоренция: путешествие из Милана в Реджио”):

“Я был уже охвачен некоей восторженностью при мысли, что нахожусь во Флоренции, в соседстве с великими людьми, чьи гробницы только что увидел. Поглощенный созерцанием возвышенной красоты, я лицезрел ее вблизи, я, можно сказать, осязал ее. Я достиг уже той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со страстным чувством. Выйдя из Санта-Кроче, я испытывал сердцебиение, то, что в Берлине называют нервным приступом: жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть”.

То, что испытал Стендаль, чувствовали и другие туристы. В 1989 году Грациэлла Магерини, психиатр флорентийской больницы Санта-Мария-Нуова, описала все эти симптомы. И назвала их совокупность синдромом Стендаля. Грациэлла была свидетелем 106 эпизодов, когда особо впечатлительные туристы испытывали приступы паники (головокружение, учащенное сердцебиение, одышку), галлюцинации или вовсе падали в обморок, находясь рядом со скульптурами Микеланджело или картинами Боттичелли. Убрав симптомы, врачи советовали пациентам покинуть Италию.

Специалист предположила, что пребывание во Флоренции было всего лишь триггером для этих людей. И у страдающих синдромом Стендаля в большинстве случаев есть скрытые психические проблемы.

О случаях проявления синдрома продолжают сообщать и сегодня. Картину “Рождение Венеры” Боттичелли считают особо “опасной”.

“У нас был как минимум один эпилептический припадок около Венеры. А еще один джентльмен даже перенес сердечный приступ”, — поделился Эйке Шмидт, директор галереи Уффици.

Последняя история разлетелась в СМИ. Однако причиной сердечного приступа в большей степени была закупорка двух коронарных сосудов, а не колоссальный восторг от увиденного. Мужчина, к счастью, остался жив. К его удаче совершенно случайно в тот день по коридорам галереи ходили два сицилийца-кардиолога, которые смогли оказать помощь до приезда “скорой”.

Есть мнение, что симптомы, приписываемые синдрому Стендаля, на самом деле являются результатом физического истощения. Посещение одного или нескольких музеев в день требует больших энергозатрат. Учитывая, что большинство людей, обращавшихся в отделения неотложной помощи Флоренции, были туристами с плотным графиком, эта теория вполне правдоподобна.