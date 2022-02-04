Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Кэмпинг на отвесных скалах: как туристы спят над пропастью

Пока для кого-то обычный выезд за город на выходные — уже приключение и выход из зоны комфорта, для других путешествие не будет достаточно интересным без львиной доли экстрима. В материале "Рамблера" рассказываем, как выглядит отдых с палаткой, который пощекочет нервы даже самых искушенных туристов.

Как туристы спят над пропастью
Фото: @timmyoneill@timmyoneill
@a.eggermont

Путешественников, которых уже не впечатляют ни катания на байдарке, ни горные лыжи и сноуборд, ни другие туристические активности, могут освоить новый вид туризма - кэмпинг на скалах.

В Йосемитском национальном парке в Калифорнии, Эстес Парке в штате Колорадо, в Альпах в Баварии, в Китае, Канаде и Колумбии, а также других самых разных точках мира туристам могут организовать подобное развлечение. У большинства людей, правда, от такого экстремального отдыха голова кругом и, если уж и удастся туда забраться, то глаза сомкнуть хотя бы на минуту выйдет далеко не у всех.

@a.eggermont

С другой стороны, что может быть лучше, чем остаться в полной недосягаемости от бытовых проблем, разбить палатку и укутаться в спальник, а утром проснуться от солнечных лучей, которые освещают восхитительные пейзажи.

Как это работает: людей пристегивают к веревкам, которые надежно закреплены. По ним они спускаются до своей палатки. Развлечение доступно не только профессиональным скалолазам, но и самым что ни на есть новичкам, впервые пристегнувшим к своему телу страховочный тросс.

@kmacguides

А вы бы решились провести ночь в палатке на отвесной скале?

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители