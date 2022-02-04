Как туристы спят над пропастью

Пока для кого-то обычный выезд за город на выходные — уже приключение и выход из зоны комфорта, для других путешествие не будет достаточно интересным без львиной доли экстрима. В материале "Рамблера" рассказываем, как выглядит отдых с палаткой, который пощекочет нервы даже самых искушенных туристов.

Фото: @timmyoneill @timmyoneill

@a.eggermont

Путешественников, которых уже не впечатляют ни катания на байдарке, ни горные лыжи и сноуборд, ни другие туристические активности, могут освоить новый вид туризма - кэмпинг на скалах.

В Йосемитском национальном парке в Калифорнии, Эстес Парке в штате Колорадо, в Альпах в Баварии, в Китае, Канаде и Колумбии, а также других самых разных точках мира туристам могут организовать подобное развлечение. У большинства людей, правда, от такого экстремального отдыха голова кругом и, если уж и удастся туда забраться, то глаза сомкнуть хотя бы на минуту выйдет далеко не у всех.

@a.eggermont

С другой стороны, что может быть лучше, чем остаться в полной недосягаемости от бытовых проблем, разбить палатку и укутаться в спальник, а утром проснуться от солнечных лучей, которые освещают восхитительные пейзажи.

Как это работает: людей пристегивают к веревкам, которые надежно закреплены. По ним они спускаются до своей палатки. Развлечение доступно не только профессиональным скалолазам, но и самым что ни на есть новичкам, впервые пристегнувшим к своему телу страховочный тросс.

@kmacguides