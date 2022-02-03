Страны, в которых привычные продукты запрещены

Продуктовая корзина жителей разных стран будет отличаться. И дело не только в предпочтениях конкретной семьи или возможностях поставщиков. “Рамблер” расскажет о некоторых странах, в которых невозможно купить привычные продукты.

Индия

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Варанаси – духовная столица Индии, известная как один из самых священных городов мира. Теперь сюда стекаются не только паломники, но и шеф-повара. А все потому, что Варанаси превратился в вегетарианский рай. В 2019 году индуистско-националистическое правительство запретило продажу и потребление мяса в радиусе 250 метров от всех храмов и объектов наследия города. Это побудило рестораны и кафе переработать меню в пользу веганских блюд, рецепты которых передавались из поколения в поколение. И ранее были недоступны для обычных посетителей.

Последователи Шивы верят, что он был веганом. Вот и большинство жителей города придерживаются веганства. Так что запрет на продажу мяса распространился по всему Варанаси. Кстати, лук и чеснок в традиционной кулинарии (и на рынках) вы тоже не встретите. Поскольку считается, что их потребление усиливает гнев, агрессию и беспокойство.

США

В США продажа необработанного или “сырого” миндаля незаконна. Поскольку считается, что он несет риск заражения сальмонеллой. Она, в свою очередь, может навлечь диарею, вызвать спазмы в животе или вовсе лихорадку. Поэтому “сырой” миндаль в американских магазинах на самом деле пастеризованный. Обычно его обрабатывают путем пропаривания или запекания, что не влияет на вкус.

Еще один запрет – на продажу шоколадных яиц Киндер-сюрприз. Он появился в Америке в 1974 году. Дело в том, что чиновники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сочли размещение игрушки внутри лакомства опасным. По их мнению, покупая такое яйцо ребенку, родители рискуют его здоровьем. Например, мелкие детали игрушки могут вызвать удушье.

Яйца можно приобрести в соседних странах – Канаде и Мексике. Но ввозить на территорию США нельзя. Известен случай, когда семейной паре выписали штраф в 12 тысяч долларов за попытку провезти 10 яиц для своих детей. Чаще “контрабанду” просто конфискуют.

Компания-производитель Ferrero долго никак не могла обойти существующий запрет – до 2018 года. Тогда американскому рынку смогли предложить более безопасную альтернативу классического яйца – десерт Kinder Joy.

Италия

Стремясь прославить богатую культуру питания Италии, правительство Вероны ввело спорное постановление о том, что вся еда, продаваемая в городе, должна быть подлинно итальянской. Это значило лишь одно: открытие новых донер-кебабных и других подобных заведений с фастфудом оказалось под запретом. С тех пор аналогичные правила ввели и другие итальянские города, например, Венеция. Однако некоторые сочли постановление дискриминационным по отношению к иммигрантам.

Великобритания

Хотите верьте, хотите нет, но сахарная кондитерская посыпка – безобидный на вид продукт – запрещен и в Евросоюзе. А причиной тому использование пищевого красителя Е127 (или эритрозина). Эта добавка, считают ученые, провоцирует появление гиперактивности у детей. Информация о запрете вновь попала в СМИ в октябре 2021 года, после того, как пекарня Get Baked в английском Лидсе оказалась втянутой в неожиданную драму из-за незаконного использования посыпки на своих пончиках.

Кстати, в России Е127 не запрещен, но противопоказан людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью.

Швеция

Европейский Союз побудил производителей М&М’s заменить искусственные красители натуральными. Но Швеция все равно отказалась от импорта разноцветных драже. Все дело в сходстве логотипа и продукта с арахисом в шоколаде “M” от компании Marabou, которое продается в скандинавской стране с 1950-х годов. Для справки: американское лакомство попытались завезти в шведские магазины только в 2010-м.

Однако в 2016 году был найден компромисс – не без помощи шведского суда. Производителю M&Mʼs пришлось заменить строчные буквы “m” в логотипе на заглавные. Иначе ему грозил бы штраф – по 270 тысяч евро за каждый месяц неисполнения судебного решения.

Япония

Хотя газировка Маунтин Дью изначально создавалась, чтобы разбавлять бурбон, многие ее поклонники готовы употреблять лимонно-лаймовый напиток отдельно. Известно, что он содержит больше кофеина, чем его конкуренты. Однако был запрещен в Японии (и ранее – в некоторых частях Европы) не за это. До недавнего времени Маунтин Дью содержал бромированное растительное масло. Исследователи связывают его потребление с возникновением синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), аутизма, потери памяти и проблем с нервной системой.