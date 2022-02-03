Для влюбленных в путешествия: куда поехать на День святого Валентина

Приближается самый романтичный день года: пришло время подумать, как и где вы его проведете. В Ozon Travel собрали идеи для отдыха в России и за границей. Отметить праздник путешествием внутри страны можно в пределах 10 тысяч рублей, если хочется погреться в тепле и есть желание сделать романтичным целую неделю, то бюджет будет больше, но для незабываемого путешествия в компании любимого человека не может быть препятствий. Остается лишь выбрать место назначения и купить билет.

Фото: Pixabay Pixabay

По России

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Мурманская область

В феврале в окрестностях Мурманска все еще можно наблюдать северное сияние — явление не только красивое, но и очень романтичное. Отправляться на охоту за Авророй лучше в сопровождении опытного гида: так шансы увидеть небесное шоу выше, чем самостоятельно. Тем, кого вдохновляет суровая красота северной природы, можно отправиться в Териберку — делать эффектные кадры на фоне заброшенных кораблей. А любителей горнолыжного спорта ждут на курортах Кировска: снежный покров в Хибинах сохраняется аж до лета.

Авиабилет на одного в Мурманск из Москвы и обратно — от 9500 рублей (без багажа). Ночь в отеле 3* — от 3500 рублей в сутки.

Калининград

Пока поездка в Европу остается сложным квестом, можно попытаться отыскать ее черты на территории России. Для этого идеально подойдет Калининград с немецкой архитектурой старого Кёнигсберга. Посетите Домский собор на острове Канта, рассмотрите искусные барельефы на Королевских воротах и отыщите кирху Святого семейства. Нагулявшись по Калининграду, отправляйтесь дышать морским воздухом и любоваться умиротворяющими пейзажами. Делать это можно, например, из панорамных окон сауны Nordic Spa в поселке Янтарный.

Перелет по маршруту Москва-Калининград-Москва — от 4000 рублей (без багажа). Цена на отель 3* в Калининграде — от 2000 рублей в сутки.

Тюмень

Зимняя Тюмень располагает к романтике, ведь здесь можно поплавать в термальных бассейнах прямо под открытым небом. Один из них находится в центре города, в аквапарке «ЛетоЛето». Вода в бассейне — почти горячая, около 38 °C. Температура воздуха ощутимо ниже — -10 °C, поэтому для комфортного купания лучше захватить с собой банную шапочку. В комплексе также можно согреться в сауне или понежиться в джакузи. Для прогулок идеально подойдет набережная реки Туры — она считается одной из лучших в России. А загадать желание можно на вантовом Мосту влюбленных — самом популярном месте в Тюмени для романтических фотосессий.

Авиабилет из Москвы в Тюмень и обратно — от 5200 рублей (без багажа). Ночь в отеле 3* — от 1700 рублей.

За границу

Мальдивы

Эти райские острова давно ассоциируются с романтикой. Здесь можно провести день на пляже, любуясь бирюзовым океаном, или изучить подводный мир с маской и трубкой. Вечером влюбленным предложат поужинать под звездами и насладиться свежими морепродуктами, а утром подадут завтрак прямо на виллу. Кстати, во многих отелях для влюбленных пар действуют спецпредложения и приятные скидки: дополнительный повод открыть для себя Мальдивы!

Правила въезда: требуется отрицательный результат ПЦР-теста на английском языке, сделанный не более чем за 96 часов до вылета. За сутки до въезда туристы должны заполнить декларацию здоровья на сайте Министерства здравоохранения.

Авиабилет туда-обратно из Москвы — от 39 300 рублей (с багажом). Ночь в бюджетном отеле — от 4500 рублей.

Доминикана

Доминикана славится своими красивыми бескрайними пляжами и теплым океаном. Но здесь понравится не только любителям беззаботного пляжного отдыха. В Доминикане можно заниматься серфингом или изучать культурные достопримечательности. Стоит, например, добраться до маяка Колумба — мавзолея, где покоится тело известного мореплавателя. Любителям природных красот и настоящим романтикам понравится полуостров Самана с его уединенными пляжами и таинственными пещерами.

Правила въезда: за 72 часа до вылета туристам нужно заполнить анкету и получить QR-код — он потребуется при въезде. Сдавать ПЦР-тест не нужно.

За билет туда-обратно придется заплатить 68 800 рублей. Средняя стоимость ночи в отеле — 3000 рублей.

ОАЭ

Февраль — отличный месяц для того, чтобы отправиться в Дубай. До конца марта в городе сияющих небоскребов проходит всемирная выставка Expo 2020, которая радует гостей яркими мероприятиями и разнообразными блюдами. Можно полюбоваться Дубаем со смотровой площадки знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, увидеть грандиозное шоу фонтанов и отдохнуть на пляже.

Правила въезда: отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до вылета. В аэропорту Дубая туристам нужно сдать еще один ПЦР-тест и установить приложение DXB Smart App. В него придет результат, дожидаться которого придется в отеле.