Что происходит на частном острове миллиардеров

На острове Фишер-Айленд живут самые богатые люди в США, он располагается недалеко от Майями, сам он строго охраняется от вторжения посторонних. “Рамблер” рассказывает, что происходит на самом закрытом в мире острове.

Фото: Рамблер Рамблер

Остров был создан руками человека и был назван в честь своего второго владельца Карла Грэма Фишера - американского предпринимателя, а также любителя роскошных машин и богатой жизни. Фишер занимался развитием недвижимости во Флориде, поэтому способствовал тому, чтобы остров получил популярность у состоятельных покупателей. Он также основал знаменитый город Майами-Бич. До того, как здесь начали строить роскошные особняки, остров был покрыт зарослями манго и кокоса.

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Землю Фишера купил Уильям Киссам Вандербильт II - автогонщик и яхтсмен, принадлежащий к одной из самых богатых семей в Америке в то время. Здесь он соорудил себе зимнюю резиденцию, где был бассейн, причал, поле для гольфа, теннисные корты и несколько построек для персонала. Сейчас его резиденция стала достопримечательностью острова и является местом сбора жильцов.

После того, как у острова сменилось еще несколько владельцев, был учрежден специальный закрытый клуб острова. В него можно вступить только при наличии недвижимости здесь.

Попасть на остров можно по специальному пропуску, а добираться придется на пароме, вертолете или на частном судне. Если вам удасться сюда попасть, то вы увидите настоящую роскошь. Здесь растут деревья с экзотическими фруктами, водятся редкие птицы. Помимо необычной флоры и фауны здесь есть все атрибуты роскошной жизни: поля для гольфа, теннисные корты, искусственные водоемы, парки для прогулок. У каждого жилого дома есть свой бассейн. На одной из частей острова расположен искусственный пляж, песок для которого доставляли с Бермудских островов.

Многие люди живут на острове круглогодично, поэтому здесь есть частная школа, продуктовые магазины и рестораны изысканной кухни. На острове запрещены машины, но здесь можно ездить на электрокарах.