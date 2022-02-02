Ни отдыха, ни нервов: что делать, если подхватил COVID-19 в отпуске

Сейчас без ПЦР-теста на коронавирус в отпуск никуда не улететь. Если тест окажется положительным, отпуск увы не состоится. "Рамблер" расскажет, что делать, если с вами приключился COVID-19.

Пришел положительный тест на COVID-19

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Если в вашей жизни оказался положительный ПЦР-тест на коронавирус, это обозначает, что вы "подхватили" вирус. В некоторых случаях болезнь проявляется бессимптомно, поэтому не удивляйтесь отсутствию кашля и прочего.

В этом случае необходимо, обратиться с тестом к врачу и получить справку с диагнозом COVID-19. Далее сообщите авиакомпании или туроператору новости и оформите возврат средств.

Большинство авиакомпаний возвращают полную сумму (либо с удержанием небольшого процента) за билеты, если человек заболел коронавирусом и подтвердил это.

Перенос путевки

Авиаперевозчикам выгоднее удержать вас как покупателя, поэтому они сами могут предложить вам перенести полет на удобную вам дату. Поэтому вы можете перенести отпуск на более удачное время. Главное уточнить, не придется ли платить дополнительные деньги.

Например, некоторые турфирмы не возвращают деньги за путевки. Крупные компании вроде Anex Tour, Pegas Touristik, Tez Tour забирают большую часть стоимости за отмену тура, поэтому туристам предлагают перенести поездку на другие даты.

Если компания не предлагает никаких вариантов, чтобы решить вопрос с возрастом средств или переносом путевки, вы можете обратиться в суд. К иску необходимо приложить документы и справки о болезни.

Прилетел в другую страну, а тест положительный

В большинстве стран требуют повторную сдачу ПЦР-теста. Если он оказался положительным, вы отправляют на изоляцию. Либо вы будете жить в номере своего отеля, либо вас поселят в специальную гостиницу. Там вы будете лечиться в полной изоляции от других людей (будет приходить только врач).

Скорее всего, на карантине придется провести весь отпуск. Вернуться домой можно будет только в том случае, если тест станет отрицательным.

Заболел во время отпуска

Если вы ощутили недомогания во время отпуска, сдайте ПЦР-тест. Если он оказался положительным, обратитесь к сотрудникам гостиницы, чтобы они вызвали врача. В это время необходимо находиться в номере отеля.