Зачем иудеи Нью-Йорка вешают над домами леску

Над Нью-Йорком уже более века висит невидимое ограждение. Это не провода, не дизайнерское решение и не забытая кем-то леска. Это эрув — символическое ограждение, которое позволяет иудеям и евреям передвигаться по территории в Шаббат. С сумерек пятницы до заката субботы ортодоксальным иудеям запрещено не только заниматься работой, но и выносить любые вещи из дома. Главное правило — никакой предмет не должен попасть из частного пространства в общественное, переносить что-либо «из одного владения в другое» строго запрещено. В современном мире это невозможно: родители выносят на прогулку коляски, пожилые — трости, а все остальные — ключи, кошельки и телефоны.

Чтобы жизнь не останавливалась в Шаббат, раввины расширяют частное пространство, отметив его границы леской. В пределах невидимых, но известных границ допустимо выносить вещи из дома даже в день отдыха: частные пространства как бы объединены в одно большое сообщество.

Чтобы пространство стало общим, на доступную для всех территорию кладут еду — обычно мацу. Такая традиция называется «эрув хацерот» (буквально — «смешение дворов»).

Невидимая граница в Нью-Йорке проходит от 126-й улицы в Гарлеме до Бэттери-парка, поворачивая до 111-й улицы вдоль Ист-Ривер. Состояние лески проверяет местный раввин каждый четверг. Подобные «паутинки» устанавливают не только в США, но и в Канаде (Торонто), Великобритании (Лондон), России (Москва).

Matt Green/Flickr

Оригинальное видео с объяснением — с TikTok-аккаунта @norbertobriceno.