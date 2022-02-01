«Грязь и маки»: почему россияне не понимают отдых в Марокко

Марокко — страна контрастов, «холодный остров» на горячем африканском континенте. Судя по отзывам на туристических сайтах, Марокко либо страстно обожают, либо совсем не принимают. Рассказываем, почему туристы не всегда остаются в восторге от отдыха.

Проблема 1: африканская страна, в которой холодно

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Королевство располагается на северо-западе Африки, омывается Атлантическим океаном на севере и Средиземным морем на западе. Из-за воздушных масс с океана местный климат отличается от, например, климата Египта. Суточные перепады температур на территории рядом с Атлантикой более резкие, но ближе к средиземноморскому побережью климат становится более мягким.

Не стоит надеяться на африканскую жару в Марокко — там бывает довольно прохладно. Особенно, если вы обожаете пляжный и купательный отдых.

«Если Вы собираетесь в путь зимой (декабрь-январь), то необходима теплая одежда — очень холодно утром. Затем воздух прогревается, желательно одеться так, чтобы можно было постепенно разделаться», — пользователь @grettasmagicgarden, отзыв с сайта tonkosti.ru.

«Океан бесспорно тоже могуч, НО! Не для классического пляжного отдыха, так как вода в Атлантике холодная и есть волны всегда. Вдоволь купанием не насладиться. Погода была ночью очень холодная. Нужно было брать побольше кофт и свитеров. Пасмурно через день», — пользовательница @Николь, отзыв с сайта tonkosti.ru.

«Об отдыхе в Марокко. Я здесь живу 15 лет! В Марокко во всех городах погода и природа разные. Даже море — где теплое, где ледяное, где чистое, где грязное», — пользовательница @Катрин, отзыв с сайта tonkosti.ru.

«Все привыкли, что [в Африке] очень теплое море и жаркое солнце. Но в Марокко нет моря. Там Атлантический океан. А это совершенно другой вид как бы водоема. Океан гораздо более холодный <...> Естественно, вы едете и думаете, что будет как в Турции на Эгейском море — чистенькая водичка, камешки интересные, рыбки и вода как зеркало. А приехав, видите волны набегающие, температуру воды 20 градусов в лучшем случае и возможность, что в ветреный денек вас унесет в океан. А солнышко очень пакостное. Из-за морского бриза абсолютно не чувствуется жара», — пользователь @Дмитрий, отзыв с сайта turtella.ru.

Проблема 2: контрасты

«Королевство Марокко» — звучит богато: вот туристы и ждут, что приедут на курорт, похожий на Эмираты. Конечно, в Марокко можно остановиться в отеле «пять звезд» и есть в люксовых ресторанах. Но, как и в любой стране, там живут простые, часто бедные люди, на улицах бывает грязно, а жители не всегда в хорошем настроении.

«Марокко — это страна контрастов, расположенная на севере Африки. Здесь вы можете встретить как грязь, так и роскошь, пустыню и маковые поля, богатство и бедность», — пользовательница @kate_cake, отзыв с сайта irecommend.ru.

«Начну с плюсов: океан шикарен, климат приятный, природа красивая. Минусы: куча попрошаек, на улице то и дело нарываешься на стайку малолеток, которые дергают за рукава и нарушают личное пространство. Раздражает. Кругом несусветная грязь, мусора на улицах жуткое количество», — @Tatyana Ta Samaya

«Самый главный минус — все кругом врут и стараются последнюю копею содрать с белокожего туриста», — пользовательница @Николь, отзыв с сайта tonkosti.ru.

«Также здесь очень теплый и дружеский народ — марокканцы тепло и ненавязчиво относятся ко всем туристам. Конечно, это не означает, что нужно терять бдительность. Будьте особенно внимательны в местах особо большого скопления людей», — пользовательница @Кристина Новосад, отзыв с сайта turtella.ru.

Проблема 3: неподготовленность к культуре

До пандемии Марокко была одним из популярных направлений в туристических агентствах. Отдыхающие брали путевки «хоть куда-нибудь» на море, а потом приезжали в страну со своими укладами и привычками.

«Закрытая одежда у женщин — норма для Марокко, как и для любой другой мусульманской страны. Но в то же время такого строгого „дресс-кода“, как в Саудовской Аравии, нет <...> Туристы могут одеваться, как им вздумается, в туристических районах к этому привыкли и местные не обращают на это внимания. Но уже в старом городе Эссуэйры (тоже весьма туристическое место) персонал местных кафешек с удовольствием фотографируется с девушками в ультракоротких шортиках, а в жилых кварталах города в таком виде, ясное дело, лучше не показываться», — пользователь @QA Manager, отзыв с сайта irecommend.ru.