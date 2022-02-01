Что нужно знать тем, кто впервые едет в Египет

Если вы еще не были на популярных у россиян курортах этой арабской страны, то вам нужно тщательно подготовится. Отдых в Египте отличается от того, что происходит в других странах. В материале “Рамблера” — советы путешественникам, которые впервые собираются отдыхать в этой стране.

Фото: Рамблер Рамблер

Остерегайтесь мошенников и воришек

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Дело в том, что в туристических местах Египта сильно развита система краж. Воры выбирают себе жертву в толпе, как правило, это беспечный турист, который не следит за своими карманами и сумкой. Как правило, ценные вещи крадут незаметно, но могут и сорвать сумку прямо с вашего плеча. Поэтому, если вы не хотите нарваться на воров, не стоит долго ходить в толпе, а также нужно следить за своими вещами. Самые ценные и дорогие вещи оставляйте в отеле, а остальное старайтесь держать на виду.

Также в Египте довольно много мошенников. Всегда уточняйте цены за услуги и помните, что здесь вряд ли вам дадут что-то бесплатно. Всегда пересчитывайте сдачу, так как многие недобросовестные торговцы могут вас обсчитать.

Сравнивайте цены и торгуйтесь

Из Египта, как правило, везут много сувениров: статуэтки, обереги, папирусы и многое другое. Сравнивайте цены на все и покупайте там, где дешевле. Не стоит покупать сувениры в популярных местах у туристических достопримечательностей. Поверьте, в магазинах у вашего отеля продают то же самое и того же качества, только цены могут быть в два, а то и в несколько раз ниже.

Не стоит забывать, что Египет — страна базаров. Торговцы здесь, как и в большинстве арабских стран, любят поторговаться. Дело в том, что они сильно завышают цены на свои товары для туристов, а для них важно продать хоть что-нибудь. Не бойтесь торговаться и сбивать цену на товары. Можете сэкономить себе до половины стоимости.

Фотографируйте аккуратно

В Египте существует запрет на фотографии некоторых туристических памятников, а также полиции и стратегических объектов. Если вы захотите сделать красивый кадр с Суэцким каналом, то не стоит. Дело в том, что он считается стратегическим объектом, а за подобную фотографию вы можете получить штраф или даже попасть за решетку. В связи с мерами по борьбе с терроризмом запрещено фотографировать военных, полицейских, их технику, а также военные объекты. Если сомневаетесь, то лучше уточните у своего гида или не фотографируйте вовсе.

Не трогайте морских обитателей

Красное море славится своей красотой и разнообразием живности. Здесь обитает около 1200 видов рыб, моллюсков и других представителей морской фауны. Однако не стоит приближаться к ним близко, если вы — не эксперт по рыбам. Дело в том, что некоторые морские обитатели здесь ядовиты, а их токсины могут вызвать летальный исход. Поэтому, если вы не знаете все о рыбах и не можете отличить рыбу-льва от бородавчатки, то лучше держатся от них подальше.

Пейте только бутилированную воду