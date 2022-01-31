Список: в какие страны пускают со Спутником V

Многие страны признали «Спутник V» и разрешили вакцинированным россиянам не проходить карантин. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Ограничения, связанные с распространением штамма омикрон, касаются лишь тех, кто был в странах Юга Африки.