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2 часа назад

Список: в какие страны пускают со Спутником V

Многие страны признали «Спутник V» и разрешили вакцинированным россиянам не проходить карантин. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
  1. Австралия признает «Спутник V», привитые проходят сокращенный карантин. Однако для поездки в Австралию также необходимы прививки от кори, паротита и краснухи.
  2. Азербайджан признает все российские вакцины. Но для въезда в страну помимо сертификата о вакцинации необходим ПЦР-тест.
  3. Болгария признала «Спутник V», въезд открыт через 14 дней после второй дозы вакцины. Подобная ситуация со въездом в Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Египте, Молдавии, Монголии, Турции, а также Хорватии.
  4. С 1 марта вакцинированные смогут прилететь на Кипр без ПЦР-теста.
  5. Грузия и Эстония признают все российские вакцины, ПЦР тесты не требуются. Схожие условия действуют в Армении, Аргентине, Беларуси, Венгрии, Кении, Кубе и Тунисе.
  6. «Спутник V» и «Спутник Лайт» признают Объединенные Арабские Эмираты.
  7. Греция признает «Спутник V», но ПЦР предъявить придется, а также сдать экспресс-тест после приземления. Подобная ситуация сложилась в Венесуэле, Зимбабве, Индии, Казахстане, Киргизии, Ливане, Мексике, Непале, Палестине, Панаме, Сейшелах, Сербии, Узбекистане.
  8. «Спутник V» признали в Малайзии, однако туристы могут посетить только остров Лангкави и только через лицензионных туроператоров. В Португалии правила такие же, российская вакцина действует только на Мадейре.
Список: в какие страны пускают со Спутником V
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ограничения, связанные с распространением штамма омикрон, касаются лишь тех, кто был в странах Юга Африки.

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