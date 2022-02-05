Где живут самые счастливые люди

Ученые из Великобритании выяснили, что самые счастливые в мире люди живут в маленьком государстве Коста-Рика. О том, что же это за страна, и почему ее жители больше других довольны своей жизнью, читайте в материале "Рамблера".

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В этой стране проживает меньше 5 миллионов жителей, а его площадь всего 51 тысяча квадратных километров. В переводе с испанского название государства означает “Богатый берег”. Еще во времена четвертой экспедиции Колумба европейцы, прибывшие сюда, отметили на местных жителях множество массивных золотых украшений. Решив, что в недрах земли Коста-Рики скрыты несметные сокровища, здесь активно начали искать золото. На самом же деле месторождений было найдено немного: все золото завозили сюда из Перу. Но и по сей день ходят слухи о сокровищах Коста-Рики, которые никому не удалось обнаружить.

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Местные жители всегда заботились о природе, поэтому в стране множество национальных парков, а леса занимают 2\3 территории. Электричество жители Коста-Рики получают из возобновляемых источников, гидроэлектростанции страны вырабатывают энергию в необходимом количестве, благодаря тому что из-за обилия дождей реки в стране полноводные.

Случались в этой счастливой стране и конфликты. Так в 1948 году здесь произошла гражданская война, которая длилась 44 дня и унесла более 2000 жизней. После этого военного конфликта правительство решило расформировать армию. Запрет на ее создание закреплен в Конституции Коста-Рики, а порядок поддерживает гражданская гвардия.

Основной компонент счастья, силы и здоровья жителей Коста-Рики в сохранении постоянной активности и довольно большое количество времени, проводимого на воздухе. Дело в том, что в основном люди в стране заняты сельскохозяйственными работами, рыбной ловлей, животноводством, предполагающими нахождение на улице. Организм человека (учитывая солнечную погоду в стране) в полной мере обеспечивается витамином D, играющим очень важную роль не только в физическом здоровье, но и влияющим на настроение и психическое состояние в целом. Жители Коста-Рики крайне редко сталкиваются с сердечными заболеваниями и не знают, что такое депрессия.