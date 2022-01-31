Страна, в которой бесплатный транспорт для всех

Люксембург — первая страна в мире, которая предоставила бесплатный общественный транспорт по всей стране не только для жителей, но и для туристов. С марта 2020 года пассажирам не нужен билет для поездки на железнодорожном транспорте, автобусе или трамвае. Исключение — поездки в первом классе. Также заплатить за проезд придется тем, кто приезжает по работе из соседних Франции, Германии и Бельгии, но по выгодному тарифу. Главный транспорт в Люксембурге — автобусы, которые ездят по 34 регулярным маршрутам и 7 ночным.

Подобная мера должна стимулировать местных и путешественников использовать общественный транспорт вместо автомобиля. Власти не только заботятся об экологии, но и пытаются экономить время и дорожное пространство. Пробки — огромная проблема в Люксембурге. В графстве живет 600 тысяч человек, и около еще 200 000 регулярно приезжает в страну на работу. Из-за потока людей регулярно образовывались пробки, особенно в столице.

«Внедрение бесплатного общественного транспорта — важная социальная мера. Ее можно посчитать приятным бонусом глобальной стратегии масштабной революции, которая затрагивает многие сферы жизни общества. Мы хотели бы поблагодарить тех, кто уже сделал выбор в пользу общественного транспорта», — отметил министр транспорта Люксембурга Франсуа Бауш.

Цена проекта по внедрению бесплатного транспорта составила 41 млн евро, а на его поддержание тратят более 500 млн евро в год, отмечает BBC. Финансирование поступает из налогов.

«Конечно, только потому что это называется "бесплатный транспорт", — не значит, что никто за него не платит», — заключил Бауш.

Ранее проезд в Люксембурге стоил 2 евро, а многие жители получали проездные на льготных условиях.