Где находится мировая столица молний

Гроза все еще продолжает завораживать и ужасать людей. Каждый день на планету обрушивается примерно 44 тысячи гроз. Но в этом городе молнии освещают небо 322 дня в году. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: wilford peloquin/Flickr wilford peloquin/Flickr

Город Богор расположен на острове Ява в 60 километрах к югу от столицы Индонезии Джакарты. Здесь находится летняя резиденция президента страны, а также один из старейших в мире ботанических садов. В Средние века Богор назывался Пакуан-Паджаджаран, а в период голландского владычества — Бейтензорг.

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Экваториальный климат делает этот город одним из самых влажных и дождливых. Но главная достопримечательность города — почти постоянные грозы, поэтому Богор и прозвали всемирной столицей молний. Впрочем, молнии не мешают городу оставаться важным экономическим центром Западной Явы. Из Богора экспортируют одежду, обувь, ткани, мебель, автомобильные шины, аквариумных рыбок и безалкогольные напитки. Также здесь расположены Исследовательский институт каучука и Исследовательский институт леса.

Конечно, туристов привлекают здешние пейзажи — чайные плантации, озера, красочные горные склоны. И, прежде всего, роскошный ботанический сад, в котором находится не менее пятнадцати тысяч тропических растений. Парк при президентском дворце также открыт почти постоянно, а саму резиденцию можно посетить в День города или День независимости Индонезии.

ArgoRaung/wikimedia.org

Другая заметная достопримечательность города — средневековые каменные стелы и таблицы прасасти, которые расположены как в черте города, так и в его окрестностях. Самые значительные находятся в павильоне Батутулис. А в западной части Богора расположено красивое озеро Геде с парком отдыха. Любители архитектуры могут увидеть в городе как образцы колониальной эпохи (кафедральный собор, дворец), так и творения местных зодчих вроде одного из старейших буддистских храмов в Индонезии. Он был построен в XVII веке.