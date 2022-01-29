Как живут в городе, где всегда пасмурно

Жители Торсхавна видят солнечный свет примерно два с половиной часа в день, а за год всего 841 час. Но вечный полумрак связан не с промышленностью деятельностью, а с особенностями расположения. Подробности — в статье «Рамблера».
Торсхавн — столица Фарерских островов, которые являются автономией в составе Дании. Название города дословно означает «гавань Тора», то есть бога грозы. В Торсхавне царит субарктический климат с незначительными колебаниями температур, а небо большую часть года плотно затянуто облаками. Так что город чаще всего находится в полумраке. При этом люди живут тут с десятого века — сначала это были кельтские монахи, а потом подтянулись викинги.
Горожане давно научились справляться с недостатком солнечного света. Они любят красить стены домов и свои лодки в яркие цвета и щедро освещают улицы фонарями. Туристической гордостью города являются Тинганес — древний центр с домиками, покрытыми традиционными для скандинавов торфяными крышами. Возраст самого старинного из них — пятьсот лет. Также туристы осматривают местный собор, Западную церковь — самое высокое здание на островах, Дом севера — культурный центр Фарер и наконец крепость Скансин XVI века, построенную для защиты от пиратов.
Попасть в Торсхавн можно на пароме из Дании, Норвегии, Исландии и Шотландии. Но жизнь здесь даже дороже, чем в самой Дании. Правда, туристов, которые обычно приезжают сюда на популярный джазовый фестиваль, это не останавливает.
Местные жители до сих пор в основном занимаются рыбной ловлей и китобойным промыслом, невзирая на яростные протесты защитников природы. Как и повсюду на Фарерских островах, жители Торсхавна доверяют друг другу и вообще чувствуют себя одной семьей — здесь действительно все хоть и дальние, но родственники. Машины и дома здесь не запирают, а потерянный кошелек вернут владельцу.
Кстати, много лет (с тридцатых годов двадцатого века) на островах была запрещена продажа алкоголя, так как рыбаки массово спивались. Сейчас запрет уже не действует, но стоит алкоголь очень дорого, а купить его можно только в одном-единственном магазине.
Совсем недавно на Фарерских островах построили дорожную развязку на дне океана. Перекресток входит в систему тоннелей, которые соединяют острова Эстурой и Стреймой. На последнем и расположен Торсхавн. Тоннели позволяют сократить расстояние между столицей и основным портом Клаксвик.
В конце 2021 года между властями Фарерских островов и Дании обострились отношения, так как островная оппозиция не желает возведения радиолокационной базы на территории архипелага. Ведь в этом случае острова теоретически могут стать целью стратегических бомбардировок.
А самый мрачный из-за вечных туманов населенный пункт (но это не город) находится на острове Ян-Майен, расположенном в тысяче километрах к западу от Норвегии. Здесь нет постоянного населения, но живут сотрудники Станции дальней навигации и радиостанции метеорологической и береговой служб.