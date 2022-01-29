Как живут в городе, где всегда пасмурно

Жители Торсхавна видят солнечный свет примерно два с половиной часа в день, а за год всего 841 час. Но вечный полумрак связан не с промышленностью деятельностью, а с особенностями расположения. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Stig Nygaard/Flickr Stig Nygaard/Flickr

Торсхавн — столица Фарерских островов, которые являются автономией в составе Дании. Название города дословно означает «гавань Тора», то есть бога грозы. В Торсхавне царит субарктический климат с незначительными колебаниями температур, а небо большую часть года плотно затянуто облаками. Так что город чаще всего находится в полумраке. При этом люди живут тут с десятого века — сначала это были кельтские монахи, а потом подтянулись викинги.

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Горожане давно научились справляться с недостатком солнечного света. Они любят красить стены домов и свои лодки в яркие цвета и щедро освещают улицы фонарями. Туристической гордостью города являются Тинганес — древний центр с домиками, покрытыми традиционными для скандинавов торфяными крышами. Возраст самого старинного из них — пятьсот лет. Также туристы осматривают местный собор, Западную церковь — самое высокое здание на островах, Дом севера — культурный центр Фарер и наконец крепость Скансин XVI века, построенную для защиты от пиратов.

Попасть в Торсхавн можно на пароме из Дании, Норвегии, Исландии и Шотландии. Но жизнь здесь даже дороже, чем в самой Дании. Правда, туристов, которые обычно приезжают сюда на популярный джазовый фестиваль, это не останавливает.

Местные жители до сих пор в основном занимаются рыбной ловлей и китобойным промыслом, невзирая на яростные протесты защитников природы. Как и повсюду на Фарерских островах, жители Торсхавна доверяют друг другу и вообще чувствуют себя одной семьей — здесь действительно все хоть и дальние, но родственники. Машины и дома здесь не запирают, а потерянный кошелек вернут владельцу.

Matías Callone/Flickr

Кстати, много лет (с тридцатых годов двадцатого века) на островах была запрещена продажа алкоголя, так как рыбаки массово спивались. Сейчас запрет уже не действует, но стоит алкоголь очень дорого, а купить его можно только в одном-единственном магазине.

Совсем недавно на Фарерских островах построили дорожную развязку на дне океана. Перекресток входит в систему тоннелей, которые соединяют острова Эстурой и Стреймой. На последнем и расположен Торсхавн. Тоннели позволяют сократить расстояние между столицей и основным портом Клаксвик.

В конце 2021 года между властями Фарерских островов и Дании обострились отношения, так как островная оппозиция не желает возведения радиолокационной базы на территории архипелага. Ведь в этом случае острова теоретически могут стать целью стратегических бомбардировок.