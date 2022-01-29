Почему в Берлине даже обычные люди живут в палаточных лагерях

После падения стены в Берлине появились сквоты. Тогда жители восточной части устремились на запад. Люди жили коммунами в зависимости от взглядов на жизнь и принадлежности к субкультуре. До сих пор многие живут в палаточных поселениях, но причины такой жизни изменились. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

В Германии наступил жилищный кризис. В последние годы цены на аренду жилья в Берлине стали резко расти: за десять лет они увеличились более чем вдвое. В результате тысячи берлинцев уже не раз выходили на акции протеста, а многие люди приняли решение жить на улице.

Далеко не всех жителей сквотов и палаточных поселений можно назвать бездомными в традиционном смысле, некоторые выбирают такой образ жизни, чтобы отстоять свои права. А еще они спокойно интегрируются в общественную жизнь, посещают библиотеки, пользуются транспортом и имеют какую-то работу. Поддержать себя себя в порядке можно в бесплатных ночлежках.

Обычно дом тех, кому не повезло с квартирой, строится из всего, что попадется под руку. При этом в самодельном жилище часто есть свет и тепло, за который приходится платить. Одно из самых крупных таких поселений находится недалеко от центральной достопримечательности Берлина, Чекпойнта Чарли.

nemchinov.livejournal.com

В поселении часто живут художники, которые проводят уличные выставки, рабочие, эмигранты. В нем даже есть общественное пространство для проведения праздников или совместных ужинов.

Так как большинство сквотов находятся в центре города, иногда их уничтожает джентрификация — реконструкция пришедших в упадок городских кварталов для привлечения более состоятельных жителей. Но местные просто перемещают лагерь на несколько кварталов и продолжают жить, как и жили ранее.